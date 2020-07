Ligato: "Nadie del rally quiere que se cierren estructuras"

“Todo es posible para volver. La pasión que tenemos por este deporte hace que se puedan hacer cosas extraordinarias. La pasión por el rally hace que todo sea posible. No se me ocurre el formato de un lugar cerrado, como una competencia dentro de una estancia o algo así” , comentó Ligato en primera instancia.

En la misma línea, agregó: “Sí se pueden hacer carreras distintas, con 10 etapas diferentes, para que no se congregue público. Por ejemplo si vamos al tramo de El Cóndor-Copina, y si hay una buena seguridad, no entra nadie. Se puede lograr”.

ligato.jpg Marcos Ligato se refirió a la actualidad de los equipos del Rally y también habló de la enfermedad que venció hace tiempo atrás.

Por su parte, el múltiple campeón de la especialidad hizo un repaso de la actualidad que viven las estructuras. “Cada equipo lo vive de manera distinta. Algunos tenían trabajos atrasados. Federico Villagra estaba armando un auto nuevo y hoy tiene la posibilidad de hacerlo bien y con tiempo. Pero como todos, necesita que las carreras arranquen. El otro día hablamos con Gabriel Pozzo y cada uno es un mundo aparte. Hay acuerdos con los mecánicos con un mínimo de sueldo”, puntualizó.

“Recibí muchos mensajes para pedir trabajo. Todo se empieza a desarmar porque para las empresas y Pymes eran dos meses de inactividad y en realidad ya llevamos cuatro. El tema es que no hay un horizonte claro, nadie sabe cuándo vamos a volver. Y nadie quiere que se cierren estructuras al 100 por ciento”, se explayó.

Otro de los temas que abordó Ligato fue el linfoma que lo mantuvo alejado de la actividad un tiempo. “En mi caso fue una enfermedad que la agarramos a tiempo y desde un primer momento sabíamos que tenía cura. Eso te da una fortaleza especial. Por eso no me gusta dar mensajes o comparar porque hay muchos casos que no son así. Pero hoy la medicina avanzó muchísimo y cuenta con una infinidad de tratamientos”, expresó.

“En mi caso pasé por una etapa que no sabía que tenía. Era una situación extrema, no andaba bien y me lo veía venir. Pasé por muchos estudios y doctores. Durante 6 meses me la pasé en esa búsqueda”, añadió.

Carburando en casa (23-07-2020)

El de Río Ceballos contó cómo decidió afrontar lo que le sucedía. “No me victimicé ni me pregunté por qué yo. Nunca fumé, ni tomé, soy deportista. Siempre tuve una vida muy sana. Y pensaba que si esto me sucedía a mí era por algo será. Me apoyé en toda mi familia, particularmente en mi señora. La clave fue tener un fuerte apoyo y la convicción de poder salir adelante. Y el equipo médico es clave. Me tocó estar internado y aislado. No es fácil. Ahora con la pandemia muchos amigos me recordaban que ya lo había pasado”, relató.

Por último, Ligato narró que el camino hasta la cura tuvo rosas, pero también espinas. “En algún momento comencé a quebrarme y mi señora me apuntaló. Y la cabeza es fundamental. Mucha gente luego me llamó por casos personales o familiares. Yo siempre digo que hay que apoyarse en los afectos y lo más importante es la cabeza. Cuando vi que soportaba la quimioterapia ya hacía vida normal. Con algunos malestares, pero no me impedía hacer mis cosas”, finalizó.