Little Mix se queda con tres integrantes: Jesy Nelson se va

Little Mix es una banda británica de chicas formada en The X Factor

Jesy Nelson hizo el anuncio a través de un comunicado que colgó en su cuenta de Instagram y que los fans lamentaron. En el texto compartido por la ex integrante de Little Mix, afirma tener el corazón destrozado porque la decisión que tomó fue muy díficil para ella . Jesy Nelson también dijo que necesitaba tomarse un tiempo para estar con sus seres queridos y le agradeció el apoyo a sus compañeras de la banda.

Jesy le agradeció a los fans que acudieron a sus conciertos, le enviaron mensajes y corearon sus canciones. "Los amo mucho a todos y no habría podido lograr esto sin ustedes y lo aprecio infinitamente", añadió. La cantante le envío sus mejores desesos a sus ex compañeras de banda y les deseó muchos éxitos. "Espero que sigan alcanzando sus sueños y sigan haciendo la música que las personas aman".

Little Mix también emitió un comunicado tras el anuncio de Jesy Nelson junto con una foto de las chicas en blanco y negro acompaadas de sus queridos fans. "Después de 9 increíbles años juntos, Jesy ha tomado la decisión de dejar Little Mix. Este es un momento increíblemente triste para todos nosotras, pero apoyamos plenamente a Jesy. La queremos mucho y estamos de acuerdo en que es muy importante que haga lo correcto para su salud mental y su bienestar. Todavía estamos disfrutando mucho nuestro viaje en Little Mix y no estamos listas para que termine. Sabemos que Jesy dejar el grupo va a ser una noticia muy molesta para nuestros fans. Los amamos mucho y estamos muy agradecidos por su lealtad y apoyo continuo de todos nosotros", escribió la banda en un comunicado firmado por Perrie, Leigh-Anne y Jade.