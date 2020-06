Llaver espera que el Súper TC2000 vuelva sin grandes cambios

En tanto, el nacido en San Martín indicó que aguarda que la actividad regrese sin grandes cambios. “La verdad que no sé cómo puede ser el regreso del automovilismo. Se viene especulando desde hace un tiempo con la vuelta, pero al final no hay una fecha concreta aún. Seguramente no va a ser de la manera a la que estábamos acostumbrados. Va a haber cambios, pero esperemos que sea lo más normal posible”, afirmó.

llaver cara.jpg Bernardo Llaver espera que la pandemia no genere cambios deportivos en la temporada 2020 del Súper TC2000.

Además, sumó que no le gustaría encontrarse con modificaciones en el aspecto deportivo. “Ojalá no haya modificaciones raras, como vimos en otras categorías como el NASCAR, que sortean las clasificaciones, cosa que realmente no es de mi agrado. Si se da el regreso de la actividad, esperó que sea de la forma más tradicional posible, sobre todo en lo deportivo”, puntualizó.

Por último, Llaver hizo hincapié a que el nuevo auto del Súper TC2000 será una unidad mucho más veloz respecto a la del año pasado. “Llevo mucho tiempo sin correr y eso cambió mucho mis expectativas, pero sé que el auto nuevo del Súper TC2000 va a ser mucho más lindo de manejar, con más carga y mucho más rápido. No pienso mucho en el reglamento que vamos a tener, sino que buscó estar atento a saber cuándo vamos a volver a las pistas o cuándo se podrá hacer alguna prueba”, concluyó.