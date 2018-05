Llevan a escolares con licencias que no están admitidas

El miércoles pasado se desató un escándalo, luego de que los inspectores de Transporte sancionaran al conductor de una combi que retiraba niños de una escuela de la Capital por no tener los permisos del Ejecutivo municipal ni el seguro. Esto despertó la furia de los transportistas, ya que consideraron que no los dejan trabajar (ver aparte).

Al respecto, el funcionario explicó que existen tres habilitaciones distintas: municipal, provincial y nacional. “Para trabajar dentro del ejido urbano de la ciudad, necesitan la municipal. Si quieren llevar a un contingente de chicos a otra localidad, necesitan la provincial; mientras que la nacional es para moverse entre provincias”, detalló. Espinosa manifestó que existe una “confusión” entre los choferes porque creen que con sólo tener una de ellas pueden prestar el servicio en cualquiera de las tres jurisdicciones.

“Algunos se dedican a otro tipo de servicio de transporte y hacen esto como una changa, pero si llegan a tener un accidente con los chicos a bordo sería un grave problema porque, en estos casos, no suelen contar con la documentación establecida por la ordenanza”, aseguró.

Espinosa puntualizó que la condición de los vehículos irregulares no es mala, pero aclaró que eso no los habilita a trabajar como transportes escolares. A pesar de eso, sostuvo que son casos aislados, ya que la mayoría tiene las licencias correspondientes. “La realidad es que no tenemos grandes inconvenientes, pero tenemos que tener controles regulares para evitar que se den situaciones riesgosas”, aseveró y detalló que disminuyó la cantidad de trabajadores en la actividad.

p04-f01-transporte-escolar.jpg

Opción: El acceso a la compra de automóviles es una causa para la pérdida de trabajo del transporte.

Hay quejas por las exigencias

Los transportistas tiraron la bronca por lo bajo por el accionar municipal sobre la actividad. Este medio supo que luego de que la Municipalidad multara a uno de los transportistas, el miércoles, sus compañeros de rubro se mostraron molestos por considerar que la política del Ejecutivo municipal para el sector “impide el trabajo”.

Por estos días, la actividad de los transportistas de los alumnos de las escuelas se ve comprometida por la baja demanda del mercado y porque los paros docentes mantienen parados los vehículos.

En ese contexto, el director de Transporte, Mauro Espinosa, expresó que las mayores irregularidades son la falta de habilitación, de verificación técnica y de seguro.