Paz y Laura viven en San Martín de los Andes, donde la pequeña se sintió cómoda, libre en un nuevo ambiente donde se atrevió con solo tres años a plantarse ante sus padres para reafirmar su identidad. “Si no me llamás Paz, no te voy a escuchar y te voy a pegar papelitos con mi nombre por toda la casa”, le decía a su madre.