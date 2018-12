Asegura que a pesar de que sabían que era madre de Cloe, de 3 años en ese entonces, porque no sólo lo informó sino que siempre subía sus fotos a las redes sociales, le arrebataron el cetro sin miramientos.

Fue un antes y un después que repercutió en los concursos de belleza y que ni ella mismo se lo propuso. “Yo perseguía mi sueño que es vivir del modelaje por el mayor tiempo posible”, señala desde Buenos Aires, donde reside desde que le quitaron la corona.

Como consecuencia de la repercusión y el revuelo en los medios, recuerda que después se dijo que le iban a restituir el reinado, pero asegura que no fue así. De hecho, no fue ella quien asistió al concurso de Miss Mundo Argentina en representación de Neuquén.

“Esos momentos fueron muy dolorosos, hubo gente que me criticó, que llegó a insultar a mi hija y que intentó averiguar mi dirección y la de mis padres, supongo que para amedrentarme. Lloré mucho, algunas chicas que conozco del mundo del modelaje me recriminaban que por mi culpa no se hacía más concursos de belleza”, recuerda Tamara.

Hizo un corte en su vida y se mudó con su marido y su hija a Buenos Aires. Quería continuar con su carrera, que comenzó desde que tenía 11 años, en el que fue fundamental el acompañamiento de sus padres.

Siente que el hecho de ser mamá fue una excusa para dejarla a un lado del concurso. No tiene buenos recuerdos de quienes estuvieron a su cargo el evento en la provincia. Cuenta que en ese momento siente que tuvo que proteger a su hija, no reparó en evitar responder las acusaciones de los demás y se ensimismó.

Sin embargo, Tamara se muestra a favor de los concursos. “Para mí la reina de la ciudad no tiene nada que ver con un concurso de belleza, es como una embajadora que representa su tierra en otros lugares. Pueden ser bajas, altas, flacas o gorditas, no importa tanto lo físico. No pasa por ahí”, reflexiona a partir de que el Concejo Deliberante aprobara suspender los concursos de elección de reina de la ciudad.

Señaló que tuvo una experiencia en la Rural donde trabajó para una firma de Jujuy. “En el stand de Neuquén no había una mujer. Fue muy triste, ni una reina que nos represente ni siquiera una promotora. La representante de Jujuy no solo era una mujer bella sino muy inteligente, sabía todo de su provincia, en pocos minutos me supo dar un panorama completo”, ejemplifica la modelo neuquina.

Se propuso dar vuelta de página, hoy tiene otra realidad, un futuro prometedor donde no se la margina por ser madre. Todo lo contrario, incluso trabajó este año junto a su hija en varias campañas, una de ellas sobre la concientización del cáncer de mama.

“Cloe a veces me acompaña al set, se divierte. Luego la llevo a un jardín muy lindo que está a dos cuadras de casa. Acá, miles de mamás que hacen desfiles y publicidades van con sus hijos, trabajan en equipo. Me gustaría que en Neuquén también existiera esa apertura, esa posibilidad para tantas mamás que quieren trabajar y que son excelentes profesionales”, anhela Tamara.

Atrás quedaron algunas frases que aún resuenan en sus oídos. “Me han dicho ‘sos vieja, dedicate a ser ama de casa’, y por eso me gustaría que otras chicas en Neuquén también tengan oportunidades”, sostiene la joven de 26 años.

Su presente laboral es productivo: generalmente realiza campañas para marcas de ropa, aunque su mayor publicidad gráfica la realizó para un banco y su imagen se vio en gigantografías distribuidas por toda la ciudad. “Voy a seguir siendo modelo porque es el sueño de toda mi vida”, afirma Tamara, al tiempo que agrega: “Al ser mamá me quedaron estrías en la panza, pero me contratan igual. Hay defectos en mi cuerpo, pero ninguna mujer es perfecta”.

La polémica

El caso de Tamara Fernández rápidamente se difundió en todos los medios nacionales. Tras enterarse de que había perdido la corona por ser madre, de acuerdo con la decisión del dueño de la franquicia en Neuquén, Andrés Sandoval, publicó su caso en Facebook, lo que generó una fuerte polémica, pues además aseguró que poco a poco vio cómo su foto con la corona había desaparecido de los portales del concurso, pero también la escuela de modelos Preintemps -de quien es dueño Sandoval- le advirtió que debía abstenerse de tomarse fotos con la corona si quería evitar acciones judiciales.

“Yo jamás oculté que tenía a mi hija. Después me explicaron que iba contra el reglamento y que no estaban al tanto en Neuquén. No estoy segura de seguir con el concurso porque creo que podrían volver a sacarme en Buenos Aires por este mismo motivo. Estoy esperando que los organizadores locales me firmen un documento donde quede certificado que no es un impedimento”, aseguró Tamara Fernández al ser consultada por el diario Clarín durante esos días sin corona.