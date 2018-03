Lo acusan de matar a su mujer en un juego sexual

Según declaró, Valera se llevó una sorpresa cuando despertó durante la madrugada. “Le toqué el hombre y la sentí fría. Me asusté, pensé que le había pasado algo”, explicó. De todas maneras, la Policía no creyó ninguna palabra de su testimonio. “El cuerpo presentaba sangre en todos lados, no correspondía a un sangrado menstrual. No había lugar a dudas”, señaló Javier Arana, jefe de la División Nacional de Crímenes.

La autopsia sobre el cuerpo de Yubitza Llerena de Mendiburu dio como resultado que la mujer falleció por un shock hipovolémico y una hemorragia externa masiva. En la habitación se hallaron una gran cantidad de objetos sexuales, como también un mortero de cañón de 33 centímetros de largo y seis de diámetro que pertenecía al padre de Valera, aunque este negó haberlo utilizado en las relaciones sexuales.

Sin embargo, los análisis forenses determinaron que se utilizó un objeto de mayor dimensión. Además, el mortero de guerra tenía rastros de sangre y de vello púbico. En cuanto a las ampollas con anestesia encontradas en la habitación, los investigadores sostuvieron la hipótesis de que el hombre, que las tenía en su posesión por su profesión, las habría utilizado para atenuar el dolor de su esposa y así poder llevar las prácticas sexuales a otro nivel.

Si bien la Policía remitió el caso al ministerio Público con petición preventiva, el acusado quedó en libertad, con la condición de no salir del país.

Por su parte, la familia de la víctima continúa exigiendo justicia. “Que purgue en la cárcel por lo que le ha hecho a mi hija , mi única hija biológica. Lucharé por ella hasta el final”, aseguró el padre.

Libre: El anestesista fue liberado a las horas con la condición de que no abandone el país.

Habría abusado de una bebé

La ONU indicó que la justicia colombiana será la encargada de llevar el caso del hijo de uno de los funcionarios de su misión de observación en el país, que fue detenido el martes por presuntamente abusar de un menor de edad. “La Misión se permite aclarar que la situación no está cubierta por inmunidad diplomática y está sujeta a la legislación colombiana”, indicó el organismo en un comunicado de prensa citado por medios locales después de que los familiares del joven intentaran evadir la justicia argumentando inmunidad diplomática. “Es claro que el señor Christopher Rafael Bolger no está cobijado por la inmunidad de jurisdicción penal, pues ésta solo se le reconoce a los miembros de la Misión en ejercicio de sus funciones”, indicó la Cancillería colombiana en un documento de prensa. El joven de 23 años fue detenido por las autoridades colombianas, después de que una niñera lo acusara de violar a una bebé de 19 meses, la cual estaba bajo su cuidado junto a otro menor de siete años.