Según consigó el portal Cutral Co Al Instante, el detenido de unos 30 años tiene causas por drogas, por abuso de armas y otros delitos, pero no tiene DNI por lo que no saben cómo se llama.

El delincuente fue detenido el lunes en un allanamiento en barrio Centenario de esa ciudad y puesto a disposición de la Justicia por distintas causas, pero con una particularidad: en ninguna de sus demoras previas presentó documentación que avale su identidad.

Ya cuenta con varias causas en su expediente, incluido un proceso judicial por tenencia de estupefacientes certificado tras un allanamiento de Policía Federal desarrollado meses atrás en calle Neuquén del mismo barrio de Plaza Huincul. Según informó el inspector Jacinto Herrera, la diligencia del pasado lunes responde a una causa por abuso de armas y amenazas, que se sumaría a su prontuario.

El detalle es que en ninguna de sus demoras y detenciones presentó documentación personal que deje constancia de sus datos personales, y en este último explicó que no cuenta con documentación, por lo que optaron, por orden de la Justicia, por dejarlo detenido en comisaría 6ª mientras avanza la investigación del caso.