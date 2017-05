"Lo que está en juego es el poder real"

¿Y qué espera para anunciar si es o no candidato?

Que definan el MPN y los otros partidos qué candidatos llevan. Estamos tomándonos un tiempo táctico.

¿Qué cambia que vaya tal o cual candidato?

No es lo mismo, con el mayor de los respetos, que vaya Jorge Sapag o Mariano Gaido en el MPN. Cambia el escenario. Yo creo que ellos me están esperando a mí.

¿Un candidato fuerte le hace rever si se presenta?

Hace pensar si me presento pero me parece que sería muy interesante. A lo mejor ponen una persona muy conocida y evaluaremos si le conviene al partido ir o no.

¿Dar marcha atrás no sería una mala señal de cara al electorado?

La sociedad no quiere saber nada con las elecciones. Son cuestiones partidarias vinculadas a la construcción de poder. Lo que talla es lo que se juega hacia adelante. Se está discutiendo una estrategia para disputar el poder real.

-¿Qué quiere decir eso en esta oportunidad?

Que se está disputando la gobernación. Es el comienzo de discutir el poder real. No es lo mismo discutirlo con un cuatro de copas que con un número uno. Para ellos y para mí.

¿Y cuál es la alternativa si usted no encabeza la lista?

Tenemos varios. Mariano Mansilla es una posibilidad.

¿Lo del PJ ya es un capítulo cerrado?

Ellos cerraron las puertas. La verdad es que no me llamó la atención. No estaban cómodos conmigo como protagonista del espacio. La verdad es que para nosotros también es simple ir solos. Hasta el ultimo día se puede cambiar. Pero el Congreso del PJ ya se definió.

¿Quién es más rival político en términos de su cercanía con el modelo de Mauricio Macri, el candidato de Pechi o el del MPN?

Yo creo que Macri y Gutiérrez son socios. Y Quiroga por añadidura. Siempre fueron socios en el ajuste petrolero, en la precarización de los petroleros, y en la entrega de los recursos naturales para la toma de la deuda externa. Lo del MPN no deja de sorprender: es un partido con una raíz de justicia social, hoy tiene un delegado del presidente. Nuestros acuerdos con Pechi son locales, no nos vincula lo nacional.

¿Y usted con quién se identifica a nivel nacional?, ¿Cristina?

Tengo coincidencias en un 80% de las cosas que ha hecho. Aunque también disidencias, una de ellas es la ley de hidrocarburos. Pero coincido en términos de la distribución de la riqueza.

¿Cómo cree que serán las elecciones nacionales?

Para mí van a ser muy parecidas a las de la primera vuelta del 2015. Mi impresión es esa. Con la oposición ganando por muy poco. Hay un deterioro social muy grande que también podemos constatar en Neuquén. Hubo 3000 despidos en el sector petrolero, la gente lo está sintiendo en el bolsillo.