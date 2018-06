La historia de este joven de 25 años es aberrante desde cualquier punto de vista y obliga a interpelarnos sobre la evolución del pensamiento en una institución tan verticalista como machista.

“En 2011 entré a la Policía y eso me permitió independizarme económicamente y también irme a vivir solo. En un principio sentí que no era lo que esperaba, porque era todo muy monótono, incluso me llegaron a sancionar con tres días de arresto por no limpiar un microondas, algo muy loco”, recordó bajo reserva el joven en diálogo exclusivo con LMN.

En 2017 resolvió iniciar la carrera de oficial. “Vi en la Escuela de Cadetes una oportunidad para crecer personal y profesionalmente. Pasa que si vos te esmerás y estás entre los primeros promedios, después podés llegar a aspirar a una beca para estudiar una carrera universitaria, y me propuse destacarme para tener la posibilidad de estudiar Abogacía”, detalló.

Y así lo hizo. Terminado el primer año en la Escuela de Cadetes, de los 68 integrantes de la clase, 13 quedaron con muy buen promedio y de esos sólo seis pasaron a ser abanderados y escoltas de la bandera nacional y de Neuquén. El joven se convirtió en abanderado, un objetivo cumplido en su carrera y proyecto.

Pero todo cambió a principios de 2018, cuando cursaba el segundo año. “No sé por qué comenzaron a señalar que tenía forma de hablar y gestos ‘delicados’. Por eso hicieron circular el rumor de que era gay, cuando yo soy heterosexual”, recordó y aclaró el ex cadete.

p28-pieza-opinion-urrutia.jpg

Ese fue el principio de la pesadilla. “Un día, un cadete de primer año vino a decirme que me cuidara porque había escuchado que me iban a hacer una cama, cosa que me sorprendió”, detalló.

Lo cierto es que se hizo circular el rumor de que había estado acostado con un cadete de primer año y los oficiales comenzaron a entrevistar y a apretar a otros estudiantes de la escuela para que avalaran la historia.

Fue así como armaron una investigación y tomaron declaraciones a todos los cadetes, pero el rector de la Escuela nunca le dijo lo que pasaba y que estaba bajo la lupa y mucho menos los motivos.

Finalmente, la investigación no prosperó aunque de todas formas le pusieron una sanción, que era lo que buscaban, por deambular por la cuadra de noche. Una ridiculez.

El joven abanderado pasó a cargar con una etiqueta y sus superiores seguían buscando quebrarlo para que se fuera por su supuesta condición sexual que, al margen de ser o no ser, no es un impedimento para desarrollar su función.

p28-pieza-opinion-abogado.jpg

Entre el acoso y el bullying, pasar los días en la escuela no era fácil. “Yo me decía que tenía que aguantar porque era parte de mi proyecto y que esto pasaría, pero había días donde me encerraba a llorar y quería largar todo”, reveló todavía angustiado.

Finalmente, un fin de semana en que no lo dejaron salir a visitar a su abuela, que tenía que operarse de la vista, lo llamaron a formación y un oficial lo ridiculizó delante de todo el estudiantado y del rector. Ahí se quebró. “Cuando les dije que me iba de la escuela, el oficial gritó: ‘¡Bien! 1 a 0’, así que armé el bolso y firmé la baja. Ahí mandaron a llamar al psicólogo que estaba todos los días en la escuela pero que nunca me atendió hasta ese último momento”, relató el joven, a quien fue a buscarlo su familia tras un año y medio en la escuela.