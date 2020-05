"Los agencieros y la gente estaban ansiosos"

—¿Cómo fue el reinicio de las actividades?

Tuvimos los primeros sorteos el martes, después de casi dos meses, con el de las 17 y el de las 21 horas. La gente estaba muy ansiosa por los sorteos, tanto los agencieros como los apostadores. Fue como todas las actividades que estuvieron paradas.

—¿Cómo fue la respuesta?

Hubo una muy buena respuesta de la gente por ser el primer día. Hoy (por ayer) retomamos los cuatros sorteos diarios habituales.

—¿Cómo anduvo el volumen de apuestas?

El primer día fue muy especial porque hubo solo dos sorteos. Tuvimos que armar todo rápido, en horas, para el inicio. Las agencias, a diferencia de antes del parate, solo están habilitadas para abrir desde las 14 hasta las 19. Tenemos la mitad del horario de atención al público, con la mitad de los sorteos. A pesar de eso, hubo una muy buena respuesta por parte de los apostadores.

—¿Cuánto tiempo les llevará retomar la dinámica normal?

Es hacer futurología. Deberíamos hacer pasar algunos sorteos para ver cómo se comporta el público. Deberíamos dejar pasar los días con los cuatro sorteos para poder analizarlo. Nosotros fuimos la anteúltima provincia en retomar los sorteos, falta solo Buenos Aires, las demás están todas funcionando. Pero las agencias que están trabajando lo hacen en aproximadamente el 40% y 60% de la venta de febrero, que es la comparativa hacia atrás.

—¿Se apuesta más en épocas de crisis?

Es un concepto falso decir que se apuesta más en épocas de crisis. La gente cuando está mal no juega Esto es un divertimento, como ir al cine o salir a comer o cualquier esparcimiento. Estamos hablando siempre de individuos sanos que no tienen ninguna patología. No se deja de comer o de comprar medicamentos para jugar. Esto se hace si se tiene la oportunidad de gastar 20 pesos para hacer una apuesta y esperar a ganar. El problema económico no hace que la gente juegue más. Los malos momentos económicos también se sienten en las apuestas.

—¿Qué opciones de apuestas tiene La Neuquina?

Las mismas que estuvieron hasta antes del cierre: Quiniela, Pozo de la Quiniela, Bingo, Telebingo, Minibingo, todos los juegos que venimos comercializando hasta el 19 de marzo.

—¿Qué protocolos tienen las agencias para atender?

Son como los demás comercios. Es uno que enviamos al Ministerio de Salud para que lo apruebe que tiene que ver con el uso de barbijo, la distancia social, alcohol en gel, el ingreso de una persona por vez. La mayoría de las agencias se han provisto de vidrios para separar a la persona que atiende del apostador; y en un estricto horario que es de 14 a 19.

—¿Cuántas agencias hay en Neuquén?

Tenemos 265 agencias en toda la provincia y aproximadamente 150 subagencias. Las subagencias dependen de las agencias, son lugares que tienen los equipos instalados, son de cercanías de las agencias en donde se pueden realizar apuestas. Funcionan en comercios o supermercados.

—¿Cómo es la dinámica con la apertura y el cierre de agencias?

Es un rubro muy estable, no tenemos grandes variaciones. Siempre estuvimos en alrededor de 270 o 300 agencias históricamente. Lo que hicimos en el último año fue la apertura de subagencias porque fue la forma de llegar a barrios donde las agencias no llegaban, o donde instalar una agencia era muy costoso por los costos de alquileres, empleos. Para algunos comercios es una alternativa más tener la posibilidad de las apuestas. Es una modalidad que se utilizó en todo el país.

