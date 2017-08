Los bingos, del boom a una crisis terminal

Cada vez cierran más salas. la caída no se detiene

Neuquén.- Quién te ha visto y quién te ve. Los tradicionales bingos ya no son lo que eran. De aquellas salas repletas en todo el país, de los premios millonarios en sus mejores años a esta crisis casi terminal del sector, que no para de cerrar salas en todo el territorio nacional. Pero no es un problema sólo de estas tierras, sino que el fenómeno adverso se registra en todo el mundo.