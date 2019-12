“Además se dispuso cortar los accesos al río para evitar que alcoholizados se metan al río con sus posibles consecuencias ya que a esa hora no hay guardavidas”, agregó el funcionario quien detalló que los cortes se hicieron en Avenida Olascoaga, calle La Pampa y también sobre Leguizamón.

“El trabajo fue impecable, y evaluamos al operativo especial de Navidad como muy bueno, porque tuvimos pocas alcoholemias positivas, no se tiró nadie al río, y no se colapsó de vehículos el sector del Paseo Costero. No tuvimos ni un solo problema más allá de la basura tirada que es algo cultural, y en lo que vamos a trabajar para resolver”, añadió.

Diversas áreas de la Municipalidad integraron el despliegue, estuvo trabajando Gobierno, Seguridad, Medio Ambiente, Defensa civil y Tránsito. “Se evaluó la conducta de años anteriores y teníamos por objetivo la prevención”, comentó al respecto Schpoliansky.

En otro orden informó, que se comprobó que el uso de la pirotecnia fue menor que otros años, “lamentablemente algo se escuchó, pero fue mucho menos que en otras temporadas por lo que observamos que los vecinos y vecinas empiezan a tomar conciencia el daño que provoca el uso de estos explosivos a niños, ancianos y animales”, dijo y recordó: “Estamos en una ciudad donde está prohibido el uso y venta de pirotecnia”.

Por último recordó que en la madrugada el servicio de transporte público comenzó a funcionar normalmente tal como estaba programado, y con la frecuencia de un día domingo.

