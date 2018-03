Los cubanos de Gigantes que sueñan con la Copa

Uno tiene 20 años (Goide) y el otro casi 21 (López Castro). Ambos se conocen hace algunos años por representar a la selección de su país en diferentes certámenes juveniles (incluidos los Juegos Olímpicos 2016). Durante la Copa Panamericana disputada en México en 2016, en donde gritaron campeones, fueron vistos por Camilo Soto, técnico de Gigantes del Sur, y allí comenzó poco a poco su acercamiento al equipo neuquino.

En relación con cómo se dio esta posibilidad de venir a la provincia, Adrián Goide afirmó: “A mí me avisaron en julio del año pasado que un equipo llamado Gigantes me estaba solicitando y después me enteré de que era el mismo club en donde iba a jugar Miguel Ángel”.

La elección de este deporte para sus vidas fue diferente para estos jugadores isleños. “Arranqué con el vóley porque mis amigos me obligaron para pasar el tiempo y me gustó”, destaca el armador. Por su parte, el punta afirma: “Desde pequeño me incliné por el vóley, aunque antes de empezar practiqué varios deportes, pero mi meta final era el vóley, y desde los 9 años que empecé hasta ahora seguirá siendo mi pasión”.

De Neuquén Goide asegura disfrutar de la zona ribereña en sus tiempos libres, y cuando no entrena le gusta mirar películas de comedia y acción. “Me gusta todo, su gente, sus lugares hermosos, y tengo fe en que volveré a jugar acá más allá de que no depende de mí la decisión final”, subraya López.

Para comunicarse con su familia en Cuba, Adrián utiliza diferentes redes sociales. “Uso Facebook, Whatsapp e Instagram”. En tanto, López aclara que aprovecha Facebook porque así se le hace más fácil el contacto por las limitaciones que tiene internet en Cuba.

Fuera de este deporte, son personas que aprovechan del cine para desconectarse. “Soy más de las comedias y las de acción” asegura Goide. “Me gustan las películas y soy amante de la música. Pienso que es muy relajante y cada vez que tengo la chance, me acuesto a escuchar”, declara López.

“A mi familia la extraño un montón. Por suerte tenemos la posibilidad de hablar cada tanto. Nada, ya queda poco”, sentencia el punta de Gigantes.

En el equipo rival del partido del sábado (Obras SJ) se encuentra un viejo conocido para ambos cubanos, otro coterráneo, Javier Jiménez. “Sí, a Javier lo conozco. Somos compañeros de equipo y hemos estado juntos en varios torneos con la selección. Seguro sale algún reto para la final” expresa López.

El domingo, luego de la gran final ante Obras por la Copa Argentina, Miguel López cumplirá 22 años y su deseo es claro: “Quiero celebrar con la copa ganada”.

Este sábado se juega en el Ruca Che la final de la Copa Argentina frente a Obras de San Juan.

No fue nada fácil traerlos. Camilo Soto. Entrenador de Gigantes del Sur

Yo los vi en la final de la Copa Panamericana 2016 que se desarrolló en México. Aquel partido que le ganan a la Argentina. Me llamaron mucho la atención y luego, antes del mundial sub-23 en Egipto, tuve la oportunidad de cruzarlos de vuelta.

Como Gigantes tardó en confirmar el equipo para la temporada pasada, me comuniqué con un procurador argentino que había traído jugadores cubanos para ver la posibilidad de que se sumen al club. Allá los dirigentes de la federación cubana deciden dónde van a jugar sus voleibolistas. No hay representantes. Cuando estuvo todo okey, me dijeron que López y Goite estaban disponibles. Le confirmé a Miguel y esperé por Adrián, porque en ese momento estábamos negociando con otro armador. Por suerte llegaron los dos.

Hubo que ir a la federación a firmar los contratos. Fue gente de Untref en representación nuestra. No fue nada sencillo traerlos. Estuvieron cuatro meses por cuestiones burocráticas e incluso hubo clubes que se quejaban porque ellos tenían pasaportes provisorios.