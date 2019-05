Los droneros de Neuquén ya hacen pie en Vaca Muerta

Indicó que, fuera del sector petrolero, las contrataciones más frecuentes son para la búsqueda de personas en catástrofes, el control de torres y líneas de alta tensión, y hacer seguimiento en el Alto Valle de plantaciones en cuanto a la humedad o una plaga.

Comentó que los drones ya dejaron de ser un entretenimiento y cada vez vienen equipos más especializados para operaciones en campo. Algunos incluyen cámaras térmicas para mapear un territorio o cultivo, otros tienen tecnología para armar maquetas tridimensionales y también están los que vuelan con una filmadora con calidad cinematográfica, que permite transmitir en vivo desde el aire. “Para las líneas de alta tensión, por ejemplo, tenés que tener un equipo blindado, por el magnetismo que provoca”, detalló. Contó que aunque en Vaca Muerta hay mucha demanda, aún no pueden insertarse: “Nos pasa que hay cada vez más trabajo, pero la mayoría lo realizan empresas que se autoabastecen, porque tenemos el problema de que YPF o Chevron pueden comprar 50 drones, pero quizás no capacitan a su personal, y ahí todavía no logramos meternos”.

“Desde la asociación estamos peleando para que se cumpla la ley de compre neuquino, que obliga a las empresas a contratar en la provincia si acá está la mano de obra y el equipamiento, porque cualquier operadora de petróleo internacional tiene su base operativa en Puerto Madero, en Buenos Aires, y buscan allá”, indicó.

Perfil: La actividad requiere de una capacitación constante e inversión en equipos

Realizan una jornada patagónica para darle más impulso a la activida

El próximo lunes, la asociación Patagonia Free Flight hará la segunda jornada patagónica sobre uso profesional de drones, con asistencia libre y gratuita. Asistirán especialistas de otros puntos del país y también representantes de la Administración nacional de Aviación Civil, Anac, y la Empresa Argentina de navegación Aérea, Eana. Daniel Salazar, integrante de Patagonia Free Flight, contó que esperan unos 300 asistentes y que será una jornada inédita “porque nunca hubo una capacitación así, gratuita, con el acompañamiento de organismos oficiales”. Indicó que el objetivo es “difundir el buen uso de los drones y que la gente sepa que tiene que hacer los papeles, porque esto es como comprar un cero kilómetro, que primero hay que registrarlo y después sacar un carné para conducirlo”. La jornada se hará de 9 a 14, en el cine teatro Español. Para participar, hay que inscribirse previamente en la página www.patagoniafreeflight.com.

