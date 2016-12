Desde el gremio de los mercantiles aseguraron que los empleados de comercio trabajarán este sábado hasta las 13 ya que no acordaron con Acipan el pago de un bono de fin de año.

Por su parte, la cámara empresarial pretende que los negocios cierren sus puertas a las 16 y afirma que no tiene que pagar ningún monto extra tal como se había acordado en el último aumento para el sector.

Sergio Rodríguez, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, dijo que siguen manteniendo su postura para que los pequeños locales, al igual que los hipermercados y los mayoristas, no tengan más actividad pasadas las 13. “Los sábados no es obligatorio trabajar después de esa hora y como no llegamos a un acuerdo con Acipan, no vamos a extender el horario”, sostuvo.

A pesar de que la ordenanza 12003/2010 establece que es a las 16 el horario de cierre vigente para el 24 y 31 de diciembre, los mercantiles dejarán sus puestos antes.

“Si nos hubieran hecho una oferta hubiéramos accedido”, afirmó Rodríguez, quien señaló que el 2016 no fue muy bueno a nivel económico y que por tres horas extras no van a poder salvar el año.