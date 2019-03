Explicó que, con sólo "dos pasos de dos minutos", en la página del ISSN los empleados públicos puede verificar si tienen la edad y los aportes correspondientes para iniciar la jubilación.

Los que estén en condiciones de avanzar con el trámite, pueden crear un expediente electrónico y avanzar siguiendo los pasos que se indican en el sitio. Destacó que el sistema es amigable y simple y que además hay una mesa de ayuda telefónica para eliminar cualquier tipo de dudas

Martín aclaró que como actualmente el sistema está en un proceso de implementación, puede presentar "algunas fallas". No obstante, recalcó que no cree que se presenten muchos problemas ya que no es un desarrollo complejo.

Tras agradecer al equipo del ISSN que trabajó para concretar el proyecto, subrayó: "Hoy podemos tener el trámite más ágil de todas las cajas jubilación que existen en el país".

Por otro lado, el número uno del Instituto aseguró que el bono extraordinario lo cobraron todos los beneficiarios. "Lo cobraron todos, inclusive hoy estamos liquidándoles a los jubilados municipales de toda la provincia", indicó.