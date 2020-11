Los heladeros hacen malabares para no perder la clientela

La llegada del calor a la ciudad inauguró también la temporada de helado en Neuquén. Con un año atípico por la pandemia de coronavirus, los dueños de las heladerías recibieron varios aumentos en materias primas que debieron absorber para no perder clientela. “Los insumos subieron mucho más de lo que hemos podido aumentar nuestros productos”, explicó a LMN Miguel Moreno, dueño de Cuore Di Panna.

“La leche dentro de todo se mantuvo en precio pero la crema subió muchísimo”, comentó. Mientras tanto, esperan que la temporada de verano mueva la aguja estancada de los meses de invierno. “Hay una complicación muy grande y es que no se está vendiendo todo lo que tenemos porque pasamos una temporada invernal muy dura por la pandemia”, lamentó Moreno.

helados.jpg

Intentaron mantener los precios estáticos el mayor tiempo posible, logrando hacerlo progresivamente. Si alguien iba a comprar un kilo de helado en enero de este año, lo podía obtener por 950 pesos, mientras que ahora, el kilo llegó a los 1050 pesos.

Esta realidad no solo afecta a las heladerías de la zona céntrica de la ciudad, sino que golpea a todas por igual. Merlí, una heladería artesanal ubicada al oeste, sufre la misma situación. “Al ser artesanal los productos aumentaron y no queda otra que aumentar el precio del kilo. Pero no podemos subir demasiado los precios, más que nada porque estamos en la zona oeste”, explicó Micaela Bainu, una de sus empleadas.

En Merlí el kilo de helado aumentó de 650 pesos a 800 en lo que va del año, pero eso no refleja el verdadero incremento que han tenido en materias primas a lo largo de la temporada invernal. “Cuesta mantener la clientela con la situación económica y los aumentos que hay que hacer”, explicó Bainu.

Meses atrás, la heladería del oeste se había hecho reconocida por una campaña para cuidar el medio ambiente, donde quienes llevaran un tupper para servir su helado tendrían un descuento del 10%. Sin embargo, eso también se vio afectado por la pandemia de Covid. “Es algo triste porque como no podemos tener contacto con nada ni con nadie tuvimos que cancelar esa promoción”, se lamentó la mujer.

Los gustos más pedidos

Con la llegada del calor la clientela del oeste elige los sabores de helado más refrescantes. “La gente busca sabores al agua o batidos. Tenemos una promoción lunes martes y miércoles que si llevas un kilo y medio te damos medio kilo al agua de regalo”, dijo Bainu.

Entre ellos, lo más elegidos son el limón con jengibre y maracuyá, el chocolate amargo con naranja al agua y el sambayón. Sin embargo, esto no dura durante todo el mes, ya que el boom de los helados en la zona de Merlí es la primera semana de cobro. “Vendemos más a principio de mes. Cuando la gente cobra y elige darse un gusto, pero después hay que aguantar con lo que tenés”, explicó.

heladeria merli tupper María Isabel Sanchez

La situación en el centro de la ciudad es distinta, no solo porque las ventas se mantienen estables durante la gran mayoría del mes, sino porque allí eligen más la calidad del helado y no tanto la sensación refrescante. “Los más pedidos son el dulce de leche en todas sus variedades, el mascarpone y el chocolate con almendras”, aclaró Moreno. En tanto, el sambayón aparece disputando un cuarto lugar.

Precio promedio del kilo de helado

Si bien las ofertas en las heladerías son variadas dependiendo de la calidad del producto y su ubicación geográfica en la ciudad, encontrando el kilo de helado desde los 440 pesos hasta los 1200, el promedio ronda los 1000 pesos. Los aumentos llegaron para todos por igual.

Grido es, como de costumbre, el caballo de batalla de quienes optan por un postre sin embargar la billetera. Pero quienes eligen disfrutar de un sabor más artesanal suelen dirigirse a Eletto, que si bien es una de las más reconocidas también es una de las que más aumentó en el último tiempo. Mientras que para enero de este año el kilo estaba a 770, hoy se lo encuentra a 1130 pesos. Pire también ronda los 900 pesos, mientras que en enero el pote estaba a 720.