Los hongos, la otitis y los piojos, los clásicos problemas del verano

Las piletas son para aprovecharlas, no cabe duda. Y cuando el sol pega fuerte, no hay nada más lindo que refrescarse. Pero hay una serie de afecciones que aparecen durante el verano y que, a pesar de que no son de gravedad, es mejor prevenir o curar rápidamente para poder seguir disfrutando. Los hongos, la otitis y los piojos son las más comunes y hay varias recomendaciones para que no se conviertan en un problema.