Los juegos que presentaron en la convención de la E3 2018

El centro de convenciones de la ciudad recibió a este gran evento del ocio digital que organiza Entertainment Software Association (ESA) y que culminó con la presencia de más de 60 mil gamers de todo el mundo. Más allá de los tres días oficiales de la E3, la feria atrajo la atención de los fans desde los días previos, ya que las jornadas anteriores a la apertura oficial de puertas son las elegidas por los gigantes del sector para realizar sus conferencias exclusivas, en las que develan sus grandes novedades para la temporada.

PlayStation (Sony), Xbox (Microsoft), Nintendo y las desarrolladoras de juegos Ubisoft, Bethesda y Electronic Arts –no participa en la E3 de manera oficial, pero en estos días organiza su evento paralelo, el EA Play– son algunas de las 200 firmas que aprovecharon para mostrar su catálogo de novedades y, además, volver a cautivar al exigente público gamer.

Los títulos que dejaron las mejores impresiones apelaron como principal atractivo a la acción desenfrenada, epidemias, zombis y ese condimento apocalíptico que tantos billetes les deja a las compañías. PlayStation, por su parte, volvió a poner la vara muy alta en base a su artillería de títulos exclusivos. Con la secuela del apocalíptico The Last of Us II a la cabeza, la consola de Sony reveló un adelanto del juego de samuráis Ghost of Tsushima, la remake del clásico de zombis Resident Evil 2 y la confirmación del lanzamiento esperado Spiderman para el 7 de septiembre. También aprovecharon para dar más detalles del oscuro y misterioso proyecto del desarrollador japonés Hideo Kojima: Death Stranding.

La división de videojuegos de Microsoft apostó por sus grandes franquicias y, por eso, anunció la vuelta a la consola Xbox One del shooter de ciencia ficción Halo Infinite, las frenéticas carreras en mundo abierto del Forza Horizon 4 y la quinta edición del clásico de acción Gears of War 5. En total son 50 los juegos que la compañía pretende lanzar este año.

Netflix apunta a los videojuegos

La plataforma de contenidos Netflix está a poco de iniciar su incursión en un disputado y lucrativo territorio: el de los videojuegos.

La empresa de streaming que pasó de las películas a las series y luego también comenzó a producir programas de no-ficción de distintos géneros y nacionalidades, llegó a un acuerdo con Telltale Games para brindar experiencias sencillas de videojuegos en su plataforma. Netflix confirmó que está llevando adelante un programa piloto y que la idea sería comenzar por Minecraft: Story Mode, que se puede jugar desde 2015 en todas las consolas, en PC y en móviles. El lanzamiento consistirá en una aventura contada de cinco episodios en video y se jugará con el control remoto.