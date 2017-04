Los lácteos y la pasta de dientes empujaron el IPC

El dentífrico integra el rubro de artículos de tocador y cuidado personal (cuyos precios variaron un 10,3%) en el relevamiento mensual que lleva a cabo el Departamento de Estadísticas y Censos de la Provincia. “Hubo una tendencia ascendente, marcada y constante en los dentífricos”, reconoció la titular del área, Carolina Herrero.

La funcionaria sostuvo que otro punto llamativo de la medición de marzo fue el aumento que se registró en el valor de los cortes de cabello.

Consultados ambos sectores, reconocieron un incremento en los costos de los insumos pero no se ha trasladado en el cien por ciento a los consumidores.

Sin embargo, la farmacéutica Ana María Echeverri consideró que la variación no ha sido significativa. “Ha sido progresiva, no hubo un aumento diferencial repentino”, dijo. Y agregó que “los precios habrán oscilado entre un 5 a 8 por ciento promedio en lo que va del año no más que otros productos”, principalmente en pastas de dientes, champú y desodorantes.

En el ámbito coiffeur, con la llegada del 2017 los insumos subieron sensiblemente y se trasladó al valor de las prestaciones.

4,72% es la variación de precios en el primer trimestre del año. Durante enero, el índice registró 1,78% de incremento (impulsado por el rubro vivienda) con respecto al mismo período de 2016. En febrero fue del 1,33 (la principal suba fue el transporte).

Cine y electro más caros

En marzo pasado, a la oscilación en los artículos de tocador y cuidado personal le siguieron rubros como Esparcimiento, con subas del 3,32% (principalmente el valor de las entradas de cine), y Equipamiento y Mantenimiento del hogar, con 2,43 (electrodomésticos fue lo que más subió).

A diferencia de febrero, cuando subió 18,74%, el rubro Transporte y Servicios en marzo no se movió y quedó en un llamativo cero. Es que los servicios públicos, como electricidad y gas, componen el rubro Viviendas, en el que también se incluyen los alquileres. La variación allí fue de 1,20 por ciento (inferior a los 5,20 de enero).

Alimentos, +1,21%

Bebidas e infusiones (3,13%), como los productos lácteos y los huevos (2,49%), fueron los principales subgrupos que impulsaron la suba en marzo de los alimentos en el IPC neuquino. En tanto, llamó la atención la caída en los precios de frutas (-3,36%), y azúcar, dulces y cacao (-2,66%). Las frutas en febrero también bajaron (-1,93%). En enero habían subido 7,61%.

100 artículos, entre bienes y servicios, se miden por mes. La toma de los precios para conformar el IPC se realiza en 12 puntos de venta -híper y supermercados-, además de otros 49 comercios de rubros relacionados con servicios.

TRES PREGUNTAS A...

Carolina Herrero. Directora Estadísticas y Censos

1. ¿Por qué el índice neuquino es menor que en otros lugares?

No es posible realizar una comparación directa con otros índices porque existen diferencias sustanciales en las metodologías que se utilizan.

2. ¿El IPC refleja el costo de vida?

Los índices no son costos de vida porque, si no, habría que chequear el consumo de las personas todo el tiempo en base a encuestas. En nuestro caso, se refleja la evolución de la variación de los precios en la ciudad de Neuquén.

3. ¿En algún momento del año hay más inflación?

Es muy variable. El IPC siempre depende mucho de las medidas económicas. Hoy, por ejemplo, hay una desaceleración.

Odontólogos preocupados por el poco cuidado bucal

NEUQUÉN

“La gente va al súper, compra un kilo de azúcar o uno de galletas o de frutas, y una pasta dental, la más barata, cualquiera sea”, resumen los odontólogos consultados al referirse al cuidado bucal que tienen los neuquinos.

Los precios de los dentífricos más adecuados para combatir problemas de caries y mantener un cuidado bucal correcto (que pueden oscilar en los 150 a 180 pesos) muchas veces llevan a las personas a optar por las propuestas más baratas sin importar si tienen las mismas propiedades o resultados a la hora del cuidado de los dientes.

“El problema más grande es que van comprar cualquier pasta, siempre la más barata, en cualquier lugar”, se mostró indignada una profesional. Y ejemplificó: “Van al supermercado, donde hay un container con un millón 200 mil pastas, en condiciones no adecuadas, y entonces el flúor que tiene la pasta no actúa ni siquiera en la barata. Es como si tuvieses los packs de agua al rayo del sol y pretendés que sea fresca”.

Esa elección, además de la falta de una correcta educación a la hora de lavarse los dientes luego de cada comida, deriva en mayores consultas odontológicas, principalmente para los más chicos.

ÍNDICE OBSOLETO

ATE: los números no tienen defensa

Desde ATE indicaron que es muy difícil defender los números entregados por el Gobierno y solicitaron utilizar un índice alternativo.

El gremio consideró: “Somos la única (provincia) que tiene una canasta del siglo pasado” para medir la inflación, además de sostener que falta difundir los precios medios que se relevan. Además, denunciaron el vaciamiento de áreas técnicas, como también la falta de presupuesto para el trabajo en campo.