"Los médicos dijeron que ya no podré usar el arma"

“Me sacaron un hueso de la cadera para ponérmelo en el brazo. Los médicos me dijeron que no voy a poder utilizar el arma”, expresó el policía, quien debió ser operado en tres oportunidades tras sufrir una fractura expuesta del radio. Así, sostuvo que no podrá continuar con la proyección de su carrera dentro de la fuerza.

Tanto él como los seis testigos restantes de la fecha declararon frente al tribunal integrado por los jueces Carina Álvarez, Cristian Piana y Laura Barbé. Serán dichos magistrados quienes deberán juzgar la responsabilidad de Silveira en el hecho ocurrido el 10 de septiembre de 2018.

Cabe destacar que el acusado llegó a juicio con prisión domiciliaria, acusado por homicidio en grado de tentativa, calificado por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones, agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra de uso civil condicional.

A su turno, la fiscal Sandra Ruixo alegó que cuando los efectivos ingresaron a la vivienda de Planas al 1200 por la fuerza, el acusado abrió una puerta y les disparó con un revólver calibre 38 robado, con pedido de secuestro en una causa federal.

“El ingreso de la Policía fue en horario habilitado constitucionalmente minutos después de las 7, por orden de un juez nacional y replicado por la jueza Mara Suste. De ninguna manera se pudo confundir con un robo, estaban claramente identificados”, afirmó Ruixo y sentenció: “Silveira tuvo la intención de matar y fue el primero en disparar”.

El hecho ocurrió en septiembre del año pasado, en un allanamiento a una vivienda de Planas al 1200, por una causa federal vinculada al robo organizado.

En similar sintonía, el querellante Lucas Castelli no solo apuntó a la legalidad del operativo sino a que el accionar de Silveira da cuenta de la intención homicida. “Fue a la habitación, cargó el arma y aguardó el ingreso de los policías, quienes se identificaron”, indicó y describió que el acusado tenía 78 cartuchos, siendo 46 de punta hueca (munición prohibida).

Luego, tal como aquella mañana en la que se realizó el allanamiento, Condinanzo fue el primero en ingresar a la vivienda, ayer fue el primero en declarar. “Vi un movimiento en la oscuridad, poco claro, preferí no disparar antes que dispararle a un niño”, destacó.

Art. 67 De la Constitución Provincial de Neuquén

El domicilio es inviolable. Nadie podrá penetrar en él sin permiso de su morador, sin orden escrita de juez competente y nunca después de las 19 ni antes de las 7 horas, salvo en caso de crimen o accidente. Solo por orden de un juez con semiplena prueba del hecho punible podrá ser allanado durante el día o intervenida la correspondencia, los teléfonos o papeles privados.

