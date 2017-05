Los políticos neuquinos celebran a su manera el Día del Trabajador: ¿Cuál fue el mensaje más original?

Desde muy temprano hubo saludos con frases célebras, fotos e incluso videos elaborados. Los mensajes fueron enviados en algunos casos desde el acto central en Neuquén, que se desarrolla en las instalaciones de la Textil Neuquén con una gran concurrencia.

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.

Embed Junto a mis compañeras @hormazabal_PTS y @JKatcoff Acto 1 Mayo junto a las textiles en lucha pic.twitter.com/6CwvFiQuZz — Raúl Godoy (@RaulGodoyPTS) 1 de mayo de 2017

Embed Feliz día a todas y todos los trabajadores, y un abrazo especial p quienes perdieron el trabajo en estos meses. #FelizDiaDelTrabajador — Alberto Ciampini (@DipCiampini) 1 de mayo de 2017

