Los que ahorran lo hacen en dólares y plazos fijos

“¿Qué es lo más elegido? Lo clásico, el dólar y los plazos fijos”, indicó el economista Juan Pablo Serra, pese a que destacó el hecho de que en Neuquén hay muchos “edificios para inversionistas”. Sin embargo, al tomar los datos globales se nota una merma. “Estimamos que el año va a cerrar con una caída en la registración de metros cuadrados en torno al 20 o 25 por ciento”, señaló Luis López de Murilllas, subsecretario de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén.

El funcionario precisó que a julio de este año se contabilizaron 94 mil metros cuadrados que están por debajo de la media y que esto incluye como destino las denominadas viviendas multifamiliares, locales, oficinas y grandes edificios. “En todo este paquete están los casos de los inversionistas que construyen para después poner en alquiler un determinado inmueble”, sostuvo.

A su vez, si bien los valores para una persona que está obligada a alquilar en Neuquén resultan muy onerosos, en muchos casos al propietario no le representa un gran negocio. Para tomar como parámetro, según datos que maneja el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Neuquén, en 2004 la rentabilidad promedio mensual de una casa o departamento en Neuquén era de entre un 0,75 a un 0,8 por ciento respecto del valor de la propiedad, mientras que en la actualidad esa relación es del 0,5 al 0,6 por ciento. Antes, un bien se amortizaba en 10 años, mientras que ahora se tardan casi 16 en hacerlo. Con respecto a los locales, esa diferencia es todavía mayor, porque muchas veces permanecen vacíos un tiempo prolongado y esto les hace perder aún más rentabilidad.

Dónde invertir

“Los ladrillos son una inversión muy popular en nuestro país, especialmente en ciudades como Neuquén donde hay una gran demanda de alquileres, tanto familiar como corporativa. Muchos emprendimientos inmobiliarios apuntan exclusivamente a este perfil de inversionistas. Normalmente el precio (y calidad) de estos inmuebles es inferior a los destinados a vivienda propia”, apuntó Serra.

“La inversión en departamentos para alquilar requiere grandes montos e implica la inmovilización de los mismos por largos períodos de tiempo. Pero, a su vez, generan un interesante flujo mensual y, normalmente, una valorización (en dólares) del inmueble”, advirtió.

Por otra parte, en este último tiempo la variante que se está popularizando y que va ganando terreno es la de los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Es un producto que ofrece la mayoría de los bancos. Tienen más rendimiento que los plazos fijos (tanto en pesos como en dólares) y una disponibilidad de fondos casi inmediata (normalmente, 24 horas). También hay FCI que invierten en títulos y acciones, pero implican un riesgo mayor y, por lo tanto, un seguimiento más cercano por parte del ahorrista. Por todo esto pueden ser una buena alternativa para invertir una porción no mayoritaria de los ahorros.

“Son cada vez más populares ya que son la manera de acceder a inversiones en Lebac y otros títulos del BCRA para los usuarios de a pie”, explicó Serra. Sin embargo, aclaró que los bancos están más enfocados en vender plazos fijos. “O sea, si el cliente no pregunta, no le ofrecen FCI. Igualmente, de a poco van ganando terreno. Con $10.000 ya se puede invertir en esto”, aseguró.

La seducción del billete verde

“El dólar es muy popular entre los ahorristas argentinos. Es elegido por quienes quieren una inversión segura y rápidamente disponible, tanto en montos grandes como pequeños, a largo y a corto plazo”, explicó el economista Juan Pablo Serra.

En este contexto, sostuvo que si bien en los últimos meses no está teniendo una rentabilidad importante, esta moneda siempre brinda al ahorrista seguridad y liquidez inmediata.

“Hoy el precio del dólar es bajo (17,29 pesos el valor oficial), sin embargo, no se espera que vaya a tener incrementos significativos en los próximos meses. Es atractivo para quienes tienen ingresos no declarados o no quieren lidiar con bancos. Los bancos ofrecen posibilidad de colocaciones de dólares a plazo fijo, pero las tasas son menores al 1% anual”, destacó.

Crecen los fondos de inversión

Si bien no superan en cantidad ni volumen de dinero a los plazos fijos, la participación de inversores minoristas en los Fondos Comunes de Inversión (FCI) creció en forma exponencial en el último año de la mano del buen rendimiento de las Lebac y del Merval, tal cual lo explica un informe que en estos días dio a conocer la consultora de asesoramiento financiero First Capital Markets.

Allí se detalla que la participación de personas físicas que invierten en estos fondos pasó este año de 179.000 a 368.000 cuentas. En términos de monedas, la estadounidense siempre se impone, ya que el 58% de la inversión de los minoristas está en dólares y el 42%, en pesos.