Los regionales del Federal C se hacen fuertes de local

Federal C

Neuquén.- El andar de los equipos zonales que siguen con vida en el Federal C, Maronese y Centenario, tiene una característica particular y es que de local no perdonan. Así lo demuestra la estadística que arroja un saldo de una sola derrota y seis victorias en siete encuentros disputados para ambos.