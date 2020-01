Los rulos de nunca acabar

Un años antes debían estar terminados los famosos rulos. No obstante, lector, no se haga los rulos. Vialidad nunca pagó a la contratista en tiempo y forma. Y la constructora ganadora del concurso de concesión frenó varias veces y arrancó otras tantas mientras tramitaba pagos atrasados. Se trata de una UTE entre las empresas CN Sapag y Luciano Sociedad Anónima, que a fines del año pasado decidió retirarse definitivamente del teatro de operaciones para no regresar hasta no cobrar los millones que el Estado nacional le debe por la contratación para hacer los rulos.

El tercer puente está habilitado desde hace dos años, pero la circulación es irregular porque faltan los rulos que debían ordenar el tránsito entre la Autovía Norte y la Ruta 7, a la salida del carril aéreo sobre el río Neuquén. La obra se inició, se frenó y se reinició hasta que quedó parada hasta nuevo aviso. Una obra que empezó y no se terminó.