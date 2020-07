Los shoppings reabrieron, pero las ventas escasearon

No hizo falta controlar el límite de una persona cada 16 metros cuadrados, porque ningún centro de compras superó los 30 o 40 visitantes a la vez. El momento de mayor circulación fue a la mañana, de 10:30 a 12, y el tránsito por los pasillos no se acercó siquiera a lo que era antes de la cuarentena. La gente iba al local que tenía como destino, compraba lo que hacía falta y se volvía a su casa. Casi no se vieron curiosos que deambularan sin rumbo fijo. En los shoppings que comparten el acceso con el supermercado, el movimiento fue mayor. Las tiendas se beneficiaron con los clientes que pasaban con el changuito y decidían llevar algo que veían en vidriera.