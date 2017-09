Los súper no abren el lunes por el día del comercio

En la capital no habrá atención en los supermercados de las grandes cadenas y como novedad tampoco abrirán los súper chinos, quienes se plegaron a la medida. Desde la institución pidieron a los clientes tomar los recaudos necesarios, teniendo en cuenta el inicio de la semana.

Además, para los festejos está prevista una gran fiesta en el predio del Centro de Empleados de Comercio de Neuquén el domingo 24 de septiembre donde habrá un almuerzo y los afiliados podrán disfrutar de diversos espectáculos y actividades.

Desde 2009 y a través de la Ley 26.541 se estableció que el Día del Empleado de Comercio se asocie al 26 de septiembre de cada año, sumándose como uno de los feriados nacionales.

Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado de comercio tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no varía.

El Centro de Empleados de comercio de Neuquén firmará hoy los respectivos convenios con empresarios del sector, tanto en Neuquén capital como en Cutral Co y Plaza Huincul, para el cierre de los comercios el lunes 25.

Para el caso del Neuquén capital se realizará en la Subsecretaría de Trabajo en el segundo piso del edificio de calle Mendoza, mientras que para Cutral Co será a las 11 en la sede de la Cámara de Comercio y otra a las 12 en la Subsecretaría de Trabajo con los supermercados chinos.