Sosa explicó que el actual gobierno nacional no tiene un “plan nuclear” y no tiene interés en producir agua pesada. “A Nación no le interesa producir agua pesada por lo que la planta pasaría a estar en estado de conservación. Tenemos 60 días para ver que va a pasar durante el año o los años que demande construir la nueva planta de fertilizantes. Esta planta costó mil millones de dólares y dejarla que para que hoy produzca urea no es fácil para nadie”, contó.

El delegado detalló que desde el gobierno les propusieron que los trabajadores pasen a brindar servicios a las diferentes petroleras que operan en la zona. “Nos ofrecieron seguir con los servicios a las petroleras, es decir, seguir pasando compañeros a esa unidad de negocios. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario porque no queremos que nadie se quede sin trabajo. Aquel al que guste, que le cierre y que vea su conveniencia en el petrolero, puede cambiar de rubro”, finalizó.

