Los vinos de Casa Dewey, encanto con sabor a historia

La historia del vino en la ciudad

La ciudad de Chos Malal dispone de la mayor cantidad de antecedentes climáticos y del cultivo, porque fue la capital de la provincia del Neuquén y porque se desarrolló, en los primeros años del siglo XX, una vitivinicultura que supo tener su renombre principalmente a nivel local y regional.

“La vid es introducida y cultivada primariamente por misioneros pertenecientes a la Congregación de los Salesianos, desde Chile en 1891, y luego por Agustín Martin en 1894, desde la Región de Cuyo. Diferentes historiadores mencionan la introducción de diversas variedades, con denominaciones desconocidas actualmente, sea por errores en el verdadero nombre o por descripciones o escrituras erróneas. Así se mencionan cepajes como: Chilena color negro, Corinto, Burdeus, Moscatel Negra, Cavernier y Moscatel Criolla entre otras”, contó Sandra Sobarzo, directora general de Museos y Archivos.

Agregó que “nosotros sabemos que la casa tiene sus secretos y sus cosas pero creo que nos apropiamos de ellos y es un complemento especial y trabajamos todos los días para que la casa Dewey sea realmente un lugar de encuentro, de investigación y de ciencia que nos permita cada vez más saber de nuestra historia”. En este sentido aseveró: “es importante que a través de un vino también se busque jerarquizar el enorme pasado cultural e histórico que tiene este templo patrimonial ubicado en la esquina de las calles Sarmiento y Belgrano”.

Las historias detrás de las centenarias uvas

Manuel Fuentes es un chosmalense de pura cepa. Es empleado municipal y desde el año 2011 es el encargado del archivo histórico municipal. Esta unidad institucional oficialmente se creó en 1986. "Nosotros nos dedicamos a ver qué hacíamos con el archivo y el edificio porque la historia del lugar estaba olvidada y no se tenía en cuenta. No sé si era porque no había información o la información no estaba disponible para todo el mundo. Lo que nos propusimos fue hacer un archivo abierto y para recopilar información y que a la vez se pudiera informar. Se empezó ese trabajo desde muy abajo y así logramos que haya un interés por la historia local”, contó Fuentes.

Agregó que “es también en el año 2011 cuando se traslada el Archivo a esta casa que era de la familia Dewey. Todo esto data de la época fundacional de Chos Malal, aparecen en el censo de 1920 y en los planos. Todo lo que es antiguo la familia lo dona a la ciudad y entre ellos están los parrales que tienen más de 100 años”.

Al respecto, añadió que “aproximadamente hay 6 o 7 variedades de uvas en todo lo que es el predio. Cuando ingresamos no teníamos adonde enviar tanta cantidad de uvas, así que se donaban a las guarderías, luego a algunos productores de vino de la localidad también se les hacía entrega para que puedan producir vino, y ese vino volvía al municipio para entregarle a autoridades como cortesía. Tal es así y para darle más formalidad a la iniciativa que desde hace un par de años se hace un convenio con los productores de vino y ellos vienen, cosechan, y después devuelven vino para ese mismo fin”.

En cuanto a las variedades existentes dijo que “tenemos uva de mesa, uva moscatel, uva blanca, uva chiquita que es para producir vino, la famosa uva teta de vaca, y otra que no es muy conocida en la zona que es una uva para postre”. Agregó: “Nosotros no plantamos nada, esto ya viene de la familia Dewey. Ellos ya tenían armados los parrones. Lo único es que el responsable del parque se encarga de agrandar los parrones con los mismos sarmientos de la vid. De acuerdo al espesor de las plantas madres se puede comprobar la antigüedad de las plantas. Este vino producido no tiene un fin comercial, siempre fue para agasajos y presentes”.

En cuanto a la mecánica del convenio, dijo que es bastante simple y específica: “según cuantas cantidades de uvas se llevan es cuantas botellas tienen que entregar. Ya vienen envasadas y luego se etiquetan en este lugar y quedan listas para ser parte del protocolo institucional”.

Por último señaló que “el vino se llama Casa Dewey, honrando justamente a esta casa que alberga tanto de nuestra historia como pueblo. Hay vino blanco y vino tinto. Todos los productores que forman parte de los convenios son de Chos Malal y de las zonas de influencia. Todos se dedican a este tipo de trabajo y tienen maquinarias acordes a la actividad. Es una cadena de trabajo que beneficia a todos”.

El encargado del parque

Rodolfo Hualmes es un vecino que hace muchísimos años trabaja en la Casa Dewey, aun antes de que se transformara en el baluarte histórico y cultural que hoy representa la construcción y todo su amplio predio. “Los Dewey eran una muy buena familia, eran todos con perfiles muy altos en nuestra sociedad. Ellos en sus tiempos hacían vino patero, pero era solo para consumo personal. Cuando yo entré a trabajar con ellos tenía entre 17 y 18 años y ya no se dedicaban tanto a la elaboración de los vinos sino más bien que toda la uva que se cosechaba la vendían o la regalaban”, contó.

“Yo empecé a trabajar en este lugar en el año 1997 y sigo hasta el día de hoy. Primero estaba con la familia Dewey; después, cuando se hizo cargo la municipalidad del edificio, yo continué trabajando”, agregó.

Respecto a sus labores, indicó que “mi trabajo es la poda, el riego, mantener las parras. Cada tanto voy trasplantando parritas nuevas y sacando las más viejas. Hay 10 o más plantas muy antiguas, son las plantas madres. Las que primero estuvieron y están en este histórico predio”.

En cuanto a la producción anual, precisó que “mínimo salen 600 kg de uvas y eso representa unas 200 botellas. Cada una de las variedades tiene su distinto sabor, su distinto trabajo y desde ahí salen distintos gustos”.

“Particularmente a mi me parece muy bueno que hagan un vino con toda esta producción porque es algo que se elabora con uvas que también forman parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad”.

Y como no podía ser de otra manera, también está empapado de la vida y la obra de los primeros dueños de la casa. En este sentido, contó que “Luis Dewey llega con 13 años a trabajar en la gobernación, porque eran gente muy preparada. Sabían hablar tres idiomas (inglés, francés y castellano). La señora María era hija de Luis, trabajaba en el hospital en la parte administrativa. Ella envejeció, llegó a cierta edad y ya no podía caminar. En ese estado de vejez vivía sola, así que yo la cuidé un tiempo”, relató Hualmes.

Testimonio familiar

Rayén Guerrero Dewey, tataranieta de Enrique Dewey, recuerda su paso por la casa familiar y por esos emblemáticos parrales. “La verdad que es muy poco lo que recuerdo. Yo era muy chiquita. Tendría entre 5 y 6 años cuando íbamos con mi mamá a Chos Malal a visitar la casa y por supuesto a encontrarse con parte de su historia. Mi tía María Dewey vivía ahí sola. Era la tía solterona, la que no se había casado. Era un personaje entrañable, muy querida, muy amorosa. Lo que sí me acuerdo es de haber estado muchas veces bajo ese parral maravilloso jugando y divirtiéndome. El sabor de esas uvas no lo encontré nunca más en ninguna otra uva”, contó Rayén.