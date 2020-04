Lucas Guerra destaca su gran arranque en Top Race

guerra podio.jpg Lucas Guerra fue tercero y quinto en las competencias del Top Race en Concepción del Uruguay.

Además, el hijo del expiloto Miguel Angel Guerra señaló que es el mejor arranque dentro de su estadía en la divisional mayor. “Repasando el desarrollo de la carrera penamos un poquito en clasificación pero, en la primera carrera pude recuperarme y luego de largar sexto, arribar al podio en las condiciones de pista que verdaderamente eran difíciles, es sumamente gratificante. Ha sido mi mejor comienzo de campeonato. Todo esto me da energía y fuerzas para lo que viene y crecen las ambiciones”, indicó.

Por último, el excampeón del Top Race Series remarcó que se siente motivado para poder mantener el nivel mostrado en el inicio. “Nos demoramos en boxes con el cambio de neumáticos y después la verdad que fue una doble remontada. En un momento de la carrera recibo un choque innecesario de Persia que me toca en un lugar que no hay que hacerlo y me relegó. Después, la pista se fue secando y pude aprovechar bien el auto pero, es ahí donde me queda un poco de sabor amargo. Estoy muy ilusionado en lo personal y si todo continúa de la misma manera, aspiraré a pelear por el campeonato”, finalizó.