Luciana Salazar confesó cuál es su amuleto de la suerte que lleva a todos lados

Luciana Salazar atravesó una semana complicada, en la que la Justicia embargo una cuenta de su ex, Martín Redrado , porque no cumple con la asignación de cuota alimentaria de Matilda, algo que el economista se comprometió a pagar aunque considera que la niña no es su hija. Para descomprimir, Luli decidió poner el foco de atención en algo que le gusta más y realizó una entrevista para Infobae revelando cuáles son los objetos infaltables en su cartera.

Pero lo que más llamó la atención del contenido de su cartera es un amuleto de la suerte que la acompaña a todos lados . Y lo que sorprendió no fue que llevara consigo, sino cuál es el talismán del que no se puede separar.

Luciana Salzar y Matilda amuleto.jpg Luciana Salazar no sale de su casa sin llevar el amuleto en su cartera. Matilda tiene su propio talismán y lo lleva de la misma manera que su mamá.

Así lo definió Luli: “Tengo un amuleto que me cuida. Yo creo que no me subo a un avión si no me llevo eso, antes que la visa o pensar en cualquier otra cosa estoy pensando en mi bolsita que me protege”, comentó.

Luego reveló cuál es el contenido de esa bolsita que jamás la abandona. Antes de salir de su casa, la mediática chequea que ese elemento se encuentre dentro de su cartera. “Es una bolsita negra donde yo guardo todos los rosarios me regala gente que me quiere mucho. A dónde voy a esta bolsita la llevo conmigo siempre. Y mi hija también tiene la suya”, dijo Salazar.

Además, comentó que su hija sigue sus pasos en cuanto a moda e imagen se refiere. “Yo soy de llevar muchas cosas en la cartera y más si voy con ella, porque si voy con mi hija, todo resulta más abultado… Ella también lleva una mini cartera con sus cosas”, comentó Luciana orgullosa de Matilda.