Así se viste Matilda, la hija de Luciana Salazar, para tomar el té

Recientemente no fue la excepción, ya que la pequeña mostró su look para ir a tomar el té en un lujoso hotel en Buenos Aires, en el que se mostró en las redes desde diferentes zonas del lugar y en los imponentes jardines del establecimiento.

Matilda es toda una influencer.mp4 Matilda es toda una influencer

“Fuimos con mami a tomar el té”, escribió la pequeña en su cuenta de Instagram en la que acumular 348 mil seguidores, a la vez que su mamá escribió en otra historia “té con la más linda”.

Por otro lado, en medio de los conflictos legales que Martín Redrado mantiene con Luciana Salazar, el economista dio el sí y se convirtió hace poco en el nuevo marido de Lulú Sanguinetti tras una ceremonia que no contó con pocos lujos y tuvo lugar en Italia.

salazar dos.jpeg

Justamente por todo esto, Luciana decidió salir al cruce. "Yo sé perfectamente y lo sé porque me lo han confirmado muchos periodistas... Que él pide que no me hagan notas, que no me convoquen de invitada a ningún programa y, de esta forma, se está metiendo con mi trabajo", dijo en una charla con la revista Gente.

"Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz", finalizó de forma picante la modelo, que no tuvo pelos en la lengua para hablar de su antiguo compañero de vida.

¿Por qué dice eso la modelo? En medio de su viaje por Europa, ella dio a conocer los documentos que avalan todo lo que le había reclamado hasta ahora a Martín Redrado, y estos papeles demuestran que el economista se había comprometido a cumplir con un aporte monetario para Matilda, la hija de Luli, algo que en los últimos meses no ha hecho.