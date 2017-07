Luciano Castro salió a bancar a Pol-ka y a Adrián Suar

Embed

Buenos Aires.- La semana pasada, Luciano Castro y Araceli González quedaron en medio de un escándalo luego de que se filtraran dos audios en los que criticaban la forma en la que se trabajaba en Pol-ka, mientras se grababa Los ricos no piden permiso. “Ya estoy harto de ir a un exterior y no tener un lugar donde poder sentarme, porque somos setecientos setenta y dos mil, porque no hablo sólo de protagonistas, hablo de asistentes, amiguitos, amigazos. Ya estoy harto de comer zapallo hervido con pollo hervido, como todos los mediodías los mismo... El destrato existe y no lo puedo creer”, expresaba furioso el actor.