Lucifer: cameo sorpresa para fin de la quinta temporada

El programa protagonizado por Tom Ellis estrenó la primera parte de la parte 5 en julio, pero como por motivos de la pandemia no pudo terminarse la grabación, la otra mitad comenzó a filmarse en septiembre. Ya nuevamente en actividad comenzaron a filtrarse algunos detalles del final de la temporada, como un nuevo personaje y un especial musical. En las últimas horas hubo una novedad más: los próximos capítulos tendrán una participación especial.

JOE HENDERSON.jpg Joe Henderson, showrunner de Lucifer.

Se trata del propio Henderson, que se expresó en su cuenta de Twitter sobre su actuación en la serie. "Yo quiero Henderson tenga un cameo, como Ildy Modrovich hizo en la temporada 4", le comentaron y su respuesta fue contundente: "Oh, va a suceder". El escritor no dio más presiciones, pero se sumará así al otro showrunner que apareció en el episodio “Somebody's Been Reading Dante's Inferno”.

Qué personaje hará Henderson y con quiénes interactuará será una gran sorpresa para los nuevos lanzamientos. El último cameo que fue furor en Lucifer fue el de Sharon Osbourne en la temporada 5. La mujer interpretó a ella misma en el capítulo 2. De esta manera, mientras esperan por el lanzamiento los aficionados tienen una excusa para festejar: Lucifer obtuvo tres nominaciones en los Critics Choice Super Awards. Además, la estrella del programa Tom Ellis recibió dos en particular.

En vísperas de la segunda parte de la quinta temporada y de la sexta y última entrega de Lucifer, el co-showrunner de la serie, Joe Henderson, confirmó que un conocido personaje no llegará a la última parte ya que morirá en el próximo estreno. Todavía no fue confirmado quién morirá en este final de la quinta temporada, pero los fanáticos ya están sufriendo con especulaciones sobre a quién tocará despedir antes de la sexta y última temporada. Lo que sí dijo Henderson, es que se trataría de alguien muy querido.