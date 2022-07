Luly, de las redes a Neuquén con "El tóxico de mi vida"

“El tóxico de mi vida es un espectáculo que habla de la vida en pareja. No le quería poner el cliché de ‘El amor de mi vida’ porque estaba muy trillado, y puse la palabra ‘tóxico’ en el sentido de que, si bien es fuerte la palabra ‘tóxico’ o ‘tóxica’, es cierto que no somos perfectos los seres humanos y siempre llevamos a nuestras relaciones todos nuestros problemas, inseguridades, el mal humor, nuestra forma de ser, entonces, al fin y al cabo, todos somos ‘tóxicos’ o ‘tóxicas’ en algún sentido”, explicó Angeli en la entrevista, y luego siguió: “Ahora ya no se dice más, ‘viene mi mujer, viene mi señora’, no se usa. ‘Ahí viene la tóxica, ahí viene el tóxico’, es la frase que se usa. Es como la nueva forma de blanquear que no somos perfectos, y que en una relación de pareja pasas muchas cosas”.