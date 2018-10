Le pifió feo: “Si tiene que llenar un trámite o un certificado de buena conducta, ¿qué profesión pone?”.

La respuesta de la conductora no se hizo esperar y arrobó a Longobardi en Twitter: “Ya que para el señor tenés que tener culo chato para tener una profesión, le cuento que yo hago radio al igual que él, conduzco un programa, soy panelista, hago teatro y estoy en el ‘Bailando’. ¿Piensa que todo eso es por mi culo nada más? Qué poco inteligente”, escribió Sol. “Además, soy estudiante de abogacía. Me parece que al machista asqueroso este le molesta que las mujeres seamos más que un culo. Y señor, voy a seguir mostrando el culo porque soy libre y una foto no me determina. Puede tener el título que quiera, pero es un ignorante. Besos”, cerró Sol Pérez, quien otra vez demostró que no le teme a ninguna figura de relevancia como lo es el periodista, líder en audiencia radial.