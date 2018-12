"Macri me parece un ignorante"

Para Sarlo, las palabras del presidente durante el debate con Daniel Scioli fueron adrede y no fruto del desconocimiento. “Inflación, productividad, desempleo. O era una mentira o un acto de tontería. Todos los economistas tenían los números”, dijo.

"Macri no venera a la cultura; podría reemplazarlo por otras cosas, pero no veo muchas más virtudes por cuáles reemplazarlas, no habla bien, no trabaja 24 horas por día, quizá sepa dar buenas órdenes verticalmente", agregó.

"Con los intelectuales kirchneristas tuve un diálogo abierto. En el macrismo no hay intelectuales”, sostuvo Sarlo y contó que a pesar de sus críticas no tiene "una relación" bélica con el macrismo, y contó que almorzó "hace poco" con el secretario de Cultura Pablo Avelluto.

"El macrismo tiene una confianza desmesurada y ahí yo diría que es ideológico en lo que significa una foto. Todos los presidentes se sacan fotos con todo el mundo, pasó en el G20, una foto no significa una gran cantidad de inversiones", añadió.

Como conclusión, Sarlo destacó que "en Argentina no hay tercera fuerza", entonces "los votantes irán por Cristina o van por Macri" por lo que anticipó que votará en blanco: "que cada uno sea presidente con los votos que saquen, no con el mío".