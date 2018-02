Macri quiere postular a Axel como intendente

Axel atraviesa el mejor momento de su carrera artística. Desde el año pasado, el cantautor no para de llenar estadios en diferentes puntos del país. Su gran nivel de convocatoria es lo que seduce fuertemente a los dirigentes del PRO. Acaba de cerrar el Festival Internacional de Peñas de Villa María en un Anfiteatro Municipal colmado. El compositor de “Celebra la vida” se presentó ante 12 mil personas después de los shows de Carlos Rivera, Luis Fonsi y Abel Pintos.

En 2017, el músico se mostró disgustado con la clase política ante la desaparición de Santiago Maldonado. “Hoy en la Argentina apareció el cuerpo muerto de Santiago Maldonado, y me da mucha bronca y me da tristeza que se haya usado tanto políticamente a su familia y a él mismo, y que la mayoría, no todos los políticos de este país, ensucien tanto la política. No me entra en la cabeza el nivel de morbo que manejan, algo tan apasionante como la política que la manchen tanto, con tanta corrupción. Dios mío y nos toman de pelotudos”, fue el descargo del cantante.

12 mil personas fueron a ver al músico en el cierre del Festival de Peñas.