Macristas no avalan el blindaje al ISSN

Luego de que el MPN se uniera al movimiento de defensa del ISSN -que encabezan los sindicatos que conforman la CTA- y convocara a una movilización partidaria, la oposición criticó fuertemente su postura alarmista. Desde los distintos partidos que integran el bloque de Cambiemos aseguraron que Nación no quiere quedarse con la caja previsional.

Los legisladores de Cambiemos sostuvieron que no apoyarán el proyecto porque “no tiene sentido”, a pesar de que ya logró el apoyo de Sergio Gallia (PAN), Francisco Rols (FRIN) y Carlos Sánchez (UP-UNA). Damián Canuto (PRO) aseguró que la iniciativa no tiene sentido porque la ley provincial está en vigencia y, en principio, no existe ningún proyecto que busque modificarla. “No es necesario votar una ley ratificatoria”, expresó. Además, sostuvo que la postura del MPN tiene aires de “oportunismo electoral”.

En este aspecto, se acopló su compañera de partido, Carolina Rambeaud, quien calificó de “absurda” la propuesta del MPN. “Nuestro trabajo sería superficial e inútil si legisláramos en base a supuestos”, indicó. Además, consideró que la Legislatura debe hacer foco en la administración del Instituto, ya que tiene una caja jubilatoria deficitaria.

Por su parte, Juan Monteiro (NCN) criticó con dureza al gobernador “La adhesión a la Ley de Reparación Histórica no es de carácter obligatorio y Gutiérrez deberá tomar una decisión al respecto. Aunque tiene un comportamiento bipolar: por un lado le mendiga a Nación y por el otro le dice no a Cambiemos”, aseguró.

EN TRES PASOS

Cruces por una idea polémica

1- Nación propuso la armonización de las cajas jubilatorias provinciales para cumplir con el envío de los fondos de la Anses.

2- El MPN lo tomó como un intento de Nación para quedarse con la administración de las cajas, modificar la edad jubilatoria y bajar el 80% móvil.

3- Desde el MPN presentaron un proyecto para prohibir la nacionalización de la caja y desde Cambiemos aseguraron que no es válido.