"Atenti: Hablé con una fuente cercana al juez Bonadio, me dijo que no tiene cáncer. Sí estrés. Me adelantó que el 15 de mayo vuelve al trabajo. el rumor hasta ahora parece más una opereta de la Cofradía de los Desesperados, que una verdad irrefutable", había escrito el periodista, días después de que le magistrado fuera intervenido por una lesión cerebral y en alusión implícita a una información que había dado su colega Horacio Verbitsky.

Pero el apellido del conductor se afianzó como tendencia en Twitter, cuando se refirió al fallecimiento de Bonadio en esa red social y aprovechó la oportunidad para mencionar la causa de los Cuadernos que enfrenta Cristina Kirchner y deslizar un comentario que generó suspicacia.

"Murió el juez Bonadio. Trabajó a destajo para elevar a juicio oral la parte más importante de causa de los Cuadernos. Lo logró. Nunca le echó la culpa a nadie por la enfermedad que padeció. "Es como la lotería.Te toca. Hay que pelearla hasta el final" dijo la ultima vez que lo vi. QPD", escribió Majul y enseguida muchos tuiteros interpretaron el mensaje como una indirecta a Cristina Fernandez de Kirchner, quien en marzo del año pasado contó que su hija Florencia se había instalado en Cuba para tratar una patología llamada linfedema.

En esa oportunidad, la vicepresidenta apuntó contra los tribunales de Comodoro Py por violar los derechos de los opositores al gobierno de Mauricio Macri, y sostuvo que el delicado estado de salud de su hija era consecuencia de la "persecución" judicial a la que fue sometida.

"Hemos presentando un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia, en los tribunales. En los mismos tribunales que mi hija concurrió cada vez que fue citada. Mi hija Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo, y su salud. Es que, es muy terrible, muy terrible para una joven que le acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre", postuló CFK en un video que hizo especialmente para referirse al tema.

Algunosinterpretaron el tuit de Majul como un pase de factura a Cristina Kirchner y su hija Florencia.

Las palabras de Majul sumaron también varios comentarios en relación al excanciller Héctor Timerman, quien falleció tiempo después de que Bonadio le negara la autorización para salir del país. La idea del exfuncionario era hacer un tratamiento experimental contra el cáncer que padecía en Estados Unidos.

Esta maartes, su hermano, Javier Timerman, replicó el tuit de Majul y comentó: "Que nunca le tenga que echar la culpa a nadie de su enfermedad habla bien de sus adversarios . Yo tampoco le echo la culpa de la enfermedad de mi hermano , lo responsabilizo por negarle la oportunidad de curarse . Mis condolencias a sus seres queridos".

En otro posteo, el financista, agregó: "Bonadio no le puso el cuerpo al poder.Le puso el cuerpo a la sociedad argentina impidiendo que vivamos en una sociedad donde se respeten las garantías.Yo no festejo su muerte.Celebro la vida de mi hermano que no mereció que un juez nefasto no le permita la oportunidad de curarse".

