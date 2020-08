Manguel dejó Animales Sueltos por su salud

“Me fui en medio de una situación difícil, sin saber que iba a tener un trabajo. Y pensar en dejar mi trabajo siendo responsable del mantenimiento de mis dos hijas no fue fácil. Pero no estaba bien”, explicó Romina.

Y agregó: “El último tiempo estuve pasándola mal por miedo, por mis hijas, por la pandemia. Me dijeron que no lo cuente, como diciendo ‘te lo tenés que bancar’, pero lo quiero contar, me dio un ataque de pánico”. Sin embargo, aclaró: “Me dolió irme. A veces es más fácil que te dejen que dejar”.

Manguel se refirió a Luis Novaresio (conductor del ciclo), quien fue el primero en entender la situación. “Estamos acostumbrados en la tele, en general, a ir a trabajar como sea, aunque estés mal, enfermo, sintiéndote mal. Pero con Luis (Novaresio) fue muy distinto, priorizaba la situación personal con perspectiva, comprendía. Y si le contaba que me sentía mal me decía ‘no te quiero ver acá’”, dijo la periodista.

Tras su salida de Animales, Manguel conducirá un programa propio en A24.