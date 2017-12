Mantener relaciones sexuales con tu ex tiene varios beneficios

Tara Marshall, psicóloga de Brunel University de Londres, realizó un estudio que afirma que el 50% de los usuarios de redes sociales han entrado en contacto con sus ex parejas alguna vez. Y según su análisis, seguir siendo amigos de Facebook luego de la relación no daña la recuperación después de la ruptura.

Otro estudio científico de la Universidad de Arizona analizó a 137 personas que se habían separado recientemente y encontraron algunos beneficios al tener contacto con sus ex.

1. Más feliz: una de las principales conclusiones a la que llegaron Ashely Mason y sus compañeros es que tenés mayor calidad de vida.

2. Mayor nivel de confianza: tendrás más confianza en vos misma y tu autoestima se elevará porque él sabe muy bien las cosas que te gustan en la cama. Debajo de las sábanas todo saldrá fluido y natural. Te darás cuenta de que no es cuestión de no saber, sino de hacerlo sin ataduras de nada.

3. Se puede seguir adelante: la vida te mostrará que de amor no se muere nadie. Aunque esa experiencia y sensación de fracaso te agobien, te darás cuenta de que te quedan muchas cosas por descubrir. Tu juventud no la echarás a perder por una persona que no vale la pena.

4. Superás la pérdida: no es fácil encontrar a un chico que te ofrezca sexo esporádico y de buena calidad. Corrés el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual y, además, no todo sale bien. Con tu ex te garantizás que habrá placer, deseo y que llegarás al orgasmo porque te conoce al derecho y al revés, dicen los investigadores.

5. Más complicidad: algunas veces el hecho de ser la mejor en la intimidad te lleva a propiciar momentos que no querés. El sexo es importante y sale natural, pero no es lo único que te define como persona. Con tu ex, existen lecciones aprendidas y si lo hacés con alguien que ni recordará tu nombre el día siguiente, te sentirás vacía y quizás utilizada.

6. ¿Por qué dejar de ser amigos? Si antes de la ruptura se llevaban tan bien, ¿por qué deberían alejarse? Si estás cómoda con él y no tenés problema, adelante. Ese chico que estuvo tanto tiempo con vos tiene mucho que darte todavía; por ejemplo, aconsejarte o hasta ofrecerte su ayuda. Ya si luego decidís alejarte un poco porque tenés una nueva pareja, hacelo. Lo dicen los que saben....

Ojo, no todos piensan igual

Un estudio descubrió que continuar una relación de amistad con las ex parejas puede ser signo de psicopatía. La investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista Personality and Individual Differences, fue realizada por la Universidad de Oakland. Un psicópata es alguien con rasgos oscuros de la personalidad, esencialmente liderado por el narcisismo, el sadismo y el maquiavelismo.

Consejos para tener en cuenta

Si los dos están dispuestos a tener sexo, es imprescindible que dejen establecidas las normas bajo las cuales ambos se sientan cómodos. Evaluá las razones reales por las cuales estás decidida a volver a tener sexo con tu ex, si el motivo está relacionado con la soledad, no es el mejor camino...