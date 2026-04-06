Impresionante: rocas de unos 300 kilos cayeron sobre una camioneta municipal en plena Ruta 40

Este lunes, dos empleados municipales de San Martín de los Andes se salvaron de milagro tras la caída de las piedras en la caja de la camioneta que manejaban.

Dos empleados municipales del sector de recolección de residuos de San Martín de los Andes salvaron su vida de milagro este lunes por la mañana. Tres piedras de más de un metro de alto y con un peso de alrededor de 300 kilos cada una cayeron de la ladera de la Ruta 40 y destrozaron la caja de la camioneta en la que ellos circulaban.

El accidente ocurrió minutos antes de las 9, los dos trabajadores habían recolectado varias bolsas de basura y viajaban por la ruta 40 entre el barrio Villa Paur y el supermercado La Anónima, en la salida de la ciudad.

Cuando de sorpresa vieron como caían por el costado de la montaña dos piedras de gran porte. No había a dónde maniobrar, además de que el desprendimiento se dio a gran velocidad.

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Las piedras los impactaron, pero en el sector de la caja de la camioneta, por lo que los dos trabajadores salieron ilesos, aunque se llevaron un gran susto.

Como en la caja de la camioneta había basura, esta se desparramó por toda la ruta 40. El personal del área de Protección Civil de San Martín de los Andes llegó minutos después del despedimiento y cortó la circulación para poder reacondicionarla.

Sebastián Torcibia, director de Protección Civil, confirmó a LM Neuquén que las piedras cayeron en la parta trasera de la camioneta municipal que iba cargada de basura por lo que "no hubo que lamentar vidas, solo daños materiales".

"Cayeron dos piedras en el sector de la Ruta 40 cercano al supermercado La Anónima. Se trata de piedras de gran porte de unos 300 kilos cada una", informó el funcionario.

Tras el accidente intervino en el lugar del desprendimiento personal de Tránsito de la Policía, personal de Obras y Servicios Públicas, del setos de hidráulica, los Bomberos y Protección Civil.

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Torcibia confirmó que que para limpiar la ruta y despejarla mantuvieron un corte del tránsito que no duró más que 20 minutos.

Peligro en la ruta 40

El director de Protección Civil de San Martín de los Andes confirmó que este tipo de desprendimientos de piedras de la ladera en la Ruta 40 no es la primera vez que se da.

Contó que en esta oportunidad estuvo también a disposición un dron de Parques Nacionales para tratar de buscar el origen del desprendimiento. "En el recorrido de las piedras arrancaron un árbol de cuajo en su mitad de camino. Esto podría haber sido mucho peor", alertó con preocupación.

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"Durante los últimos 10 años han caído peligrosas piedras unas dos o tres veces. La ladera está muy dañada, las piedras están grandes y superpuestas", describió Torcibia sobre el estado de las laderas de la ruta 40 en la salida de San Martín de los Andes.

Además, aseguró que hay estudios realizado por distintos organismos pertinentes que dan cuenta de la peligrosidad en que se encuentra ese sector de la montaña y la inestabilidad que hay. "Ante esta inestabilidad los especialistas recomiendan que no se puede hacer nada