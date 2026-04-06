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Choque en el camino a Vaca Muerta: una combi protagonizó un fuerte accidente

El siniestro ocurrió en un sector clave de circulación hacia el corredor petrolero. Piden extremar las precauciones al transitar por la zona.

El accidente generó demoras en el tránsito.

El accidente generó demoras en el tránsito.

Un accidente de tránsito protagonizado por una combi generó preocupación y complicaciones en la circulación en un sector estratégico de acceso a Vaca Muerta, a la altura de la salida del Dique Portezuelo Grande.

El hecho se registró este lunes alrededor de las 8:30 sobre el camino que conecta con el corredor petrolero, en inmediaciones del Dique Portezuelo Grande, una vía muy transitada tanto por vehículos particulares como por transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera.

El siniestro involucró a una combi que, por causas que aún no fueron precisadas, protagonizó el incidente vial en plena traza. No trascendió de manera oficial si hubo personas heridas ni la gravedad de las consecuencias.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que pueda encontrarse trabajando en el lugar y mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar nuevos incidentes.

Choque combi Vaca Muerta

Noticia en desarrollo.-

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