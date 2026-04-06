Día por día: así estará el tiempo durante toda la semana en Neuquén

La ciudad de Neuquén atravesará una semana con tiempo agradable. El detalle del pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

El otoño ya se disfruta a pleno en la ciudad de Neuquén.

Con el otoño iniciado, la ciudad de Neuquén atravesará una semana con tiempo agradable, con temperaturas que rondarán entre los 20 y 30 grados. No habrá viento fuerte.

Según el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este lunes 6 de abril, se espera una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima de 21 °C con vientos del sudoeste a 6 km/h y ráfagas de 11 km/h. Para la noche, la temperatura rondará en los 4 °C con vientos también del sudoeste a 9 km/h y ráfagas de la misma intensidad.

El martes 7 de abril continuará la estabilidad con cielo despejado durante todo el día, alcanzando una temperatura de 22 °C bajo vientos del este a 15 km/h y ráfagas de 15 km/h, en tanto que por la noche la temperatura será de 5 °C con vientos del sudeste manteniendo la misma velocidad y ráfagas de 15 km/h.

De acuerdo al reporte, el miércoles 8 de abril se presentará despejado con una máxima de 24 °C y vientos del noreste a 7 km/h con ráfagas de 7 km/h, seguidos de una noche también despejada con 6 °C y vientos del noreste a 12 km/h con ráfagas de 16 km/h.

SFP Otoño hojas colores (16).JPG Las mañanas so muy frescas en Neuquén, con tardes agradables. Sebastián Fariña Petersen

Para el jueves 9 de abril se prevé que persista el cielo despejado con una máxima que ascenderá a los 26 °C y vientos del este a 18 km/h con ráfagas de 23 km/h, mientras que al caer el sol la temperatura bajará a 6 °C con vientos del noreste a 21 km/h y ráfagas de hasta 38 km/h.

El cierre de la semana laboral, el viernes 10 de abril, estará caracterizado por un cielo despejado con una máxima de 28 °C y vientos del sudoeste a 11 km/h con ráfagas de 14 km/h, pasando a una noche con 10 °C, vientos del sudoeste a 12 km/h y ráfagas de 12 km/h.

Finalmente, para el sábado 11 de abril se anticipa un sol radiante con una temperatura máxima de 31 °C y vientos a 27 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h, concluyendo el período con una noche de cielo parcialmente nublado, una temperatura de 12 °C y vientos del oeste a 44 km/h acompañados de ráfagas de hasta 64 km/h.