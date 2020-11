Maradona, por Pedro Monzón

En un momento difícil, en el cual yo pensaba quitarme la vida, con un arma en la mano pensé ‘lo voy a llamar a Diego, si no viene, me quito la vida’. A la hora estaba dándome un abrazo, pero nunca me animé a decirle la promesa que hice porque si no me hubiese agarrado a las piñas. Le dije ‘Diego, necesito verte’. Me preguntó cómo andaba, le dije que más o menos y se dio cuenta enseguida de que algo me pasaba”. Pedro Monzón recordó la tremenda anécdota con Diego Maradona en el peor momento de su vida. Monzón era un defensor rústico, jugaba en Independiente en el esplendor de su carrera y llegó a la Copa del Mundo de Italia, en 1990, con la selección de Bilardo.