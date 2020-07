Marcela Tauro y otro fuerte palazo a Jorge Rial

“Pensá que estoy de toda una vida ahí (por Intrusos). A mí me pasa algo raro, yo estoy súper agradecida, pero no extraño. Yo me caracterizo por ser sincera, si querés te miento o me callo. Me parece que fue un click en mi vida, un soltar. Yo estuve diez años con (Marcelo) Polino en la radio y me desvincularon. Ahí me afectó más, porque no estaba preparada. Esto me agarró en otra etapa de mi vida”, dijo Tauro en el programa que conduce Fantino.

Cuando parecía que no había más nada que decir, la panelista ayer salió otra vez a cargar contra Rial. En diálogo con Daniel Ambrosino y Adriana Salgueiro en el programa radial “Espléndidos pero infidentes” (AM 990), la periodista se refirió sobre el conductor.

“Ambrosino es de los que le quedan, ha tenido muy buena gente, gente muy leal y no la supo aprovechar, él se dio cuenta de que soy una mina de fierro y siempre le fui leal”, dijo tajante Marcela.

“Siempre supe que él me valoro porque me aguantó cosas que a otros no. Soy agradecida, pero no soy tonta y hay cosas que alguna vez las hablaré con él. Me ofrecieron volver y dije que no, me ofrecieron ir a despedirme y dije que no, porque soy ariana y se me nota todo, qué iba a ir a decir: él no me aguanto más, yo no lo aguanto más, no me gusta como me trató, era ser falsa, no era ser yo”, cerró.