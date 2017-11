Luego de celebrar 15 años arriba de los escenarios, el power trío integrado por Marcelo “Corvata” Corvalán, Andrés Vilanova y Hernán “Tery” Lánger promete un recital intenso esta noche a las 20 en Kímica (Cipolletti).

Antes de arribar a la ciudad, el cantante y bajista habló de la vigencia del trío, el presente y el futuro.

¿Qué se traen en manos para el show en Kímika?

Los vinilos tuvieron sus presentaciones más oficiales en Buenos Aires, para el interior mostramos una parte de lo que fue eso. No hacemos los dos discos enteros, pero sí armamos un bloque importante de esas canciones y un popurrí con lo mejor de la banda. La idea es reencontrarse con la gente de Neuquén y Cipolletti y poder revivir al máximo nuestra historia.

El vinilo tiene algo de culto y de nostalgia, ¿lo eligieron por eso?

Es un poco de todo, pero la iniciativa original la tuvo Universal Music, la compañía con la que tenemos tres de los dos discos que se editaron. Fue una decisión de ellos porque por primera vez lanzaban al mercado el formato vinilo. Con todos los artistas que tienen en su catálogo, que hayan elegido dos de los nuestros es un golazo, podría haber sido uno o ninguno.

¿Qué recepción está teniendo la propuesta?

Quizás no es el mejor momento económicamente hablando para la venta, pero tuvo un gran apoyo. Nosotros los vendemos en la nube, los llevamos a los shows y mucha gente se copa, aunque no sea fanática de los vinilos porque es algo coleccionable y no se quiere perder la oportunidad de tenerlos. Es como una especie de trofeo. También hay fanáticos de la vieja época que sí están acostumbrados a escuchar el vinilo.

¿Cómo es el presente de la banda y qué proyectan a futuro?

Es una etapa muy buena, estamos consolidados como banda. En el tiempo que nos queda, cuando no estamos de gira, estamos componiendo a full. Apuntamos a la originalidad, buscamos algo que pueda sorprender, que nos sorprenda a nosotros, que esté a la altura de lo que venimos haciendo y poder superarlo. Aún no sé qué quedará pero tenemos la premisa de que sea algo bien actual e innovador. La idea es sacar un disco lo antes posible pero este año ya se nos va.

¿Cómo funciona el vínculo entre ustedes después de tantos años?

Tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta e ir creciendo año a año. Nos mantenemos unidos. Hemos atravesado también momentos difíciles como banda, crisis internas, pero nada grave ni que no se haya solucionado hablando. Somos sinceros y ponemos las ideas sobre la mesa. Uno trabaja y sueña con poder llegar, así que siempre termina pesando más las ganas de seguir y defender esto que pudimos lograr entre todos.

El apoyo de la gente, que nos está esperando en cada lugar que vamos a tocar, es también un poco el motor. Nos sentimos amigos, somos como una familia, no sólo los músicos sino todos los que forman parte de Carajo.

Más allá de la banda, ¿por dónde pasa tu vida a nivel personal?

La familia, los amigos. Hoy en día uno valora el tiempo de descanso, estar tranquilo y la vida cotidiana que a veces uno extraña de tanto ir y venir. Tengo dos hijas que crecen y van rapidísimo, uno quiere aprovechar eso, no perdérselo y darles lo que necesitan de mi parte como padre.

Este año fueron distinguidos en los premios Gardel en los rubros Mejor Álbum de Rock Pesado/Punk e Ingeniería de Grabación. ¿Qué importancia tiene este tipo de reconocimiento?

Ya estar en la terna y después haber ganado, es alucinante. Está buenísimo que se haya tenido en cuenta el estilo, es un logro importantísimo para un montón de artistas de nuestro género que hace muchos años vienen laburando.

Antes se hacía muy difícil porque competías en rock con (Gustavo) Cerati o (Luis Alberto) Spinetta y nuestra música quedaba un poco olvidada. En este caso, al hablar propiamente del estilo -que tiene que ver con el sonido y la temática que hacemos nosotros y otras bandas del país-, se hace un poco más de justicia porque no se mete a todos dentro de la misma bolsa y se genera un poco más de espacio para nuestro gusto musical.

Argentina, sin dudas, sigue siendo un semillero de un montón de estilos y eso es difícil de encontrar en otros países.

Rock y política

“Hoy el compromiso social pasa más por la actitud y no por lo que se dice”

“Diez años atrás sin dudas la música era una manera de poder decir cosas. Ahora con las redes todos opinan y como que el arte no ocupa ese lugar. El mensaje está muy lavado”, asegura Corvata y postula que hoy el compromiso social va más por la actitud, por dónde tocás y no por lo que se dice. “Muchos músicos que han levantado banderas políticas quizás hoy se arrepienten porque al caerse sus líderes, parece que su arte desaparece con ellos. Creo que es un error que se hayan jugado por personajes que quizás después no pueden responder por ellos”, reflexionó. “Nosotros somos críticos y observadores de lo que pasa. Nuestras canciones apuntan a la parte positiva, a la lucha, la unidad y la paz”, destacó.

Un reencuentro con temas que pisan fuerte

Cipolletti. Después de que Dulce Ironía y Punto Ar abran el fuego a las 20 en Kímica, Corvalán y Vilanova y Langen se subirán a escena con clásicos y lo mejor de sus vinilos. Las entradas (500 pesos) se pueden adquirir en Eventpass, Alto Comahue Shopping y La Caja Mágica.