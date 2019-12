Marcelo Rucci: "Fuimos perseverantes con lo que pedíamos"

Luego de dos períodos, Marcelo Rucci aseguró que el éxito de su gestión tuvo que ver con la perseverancia y el acompañamiento de los vecinos.

El ex jefe comunal destacó los avances que logró la localidad, aunque reconoció que todavía hay materias pendientes importantes, como la creación de un parque industrial.

-¿Cómo fueron estos ocho años de gestión al frente del Municipio de Rincón?

Fueron ocho años que me dio a ciudadanía de Rincón de los Sauces para que los represente, fueron momentos difíciles porque recibimos un municipio endeudado, sin nada para trabajar, con un montón de falencias, que poco a poco fuimos solucionando con el apoyo de todo un pueblo. Pude formar un muy buen equipo de trabajo, comprometido con la causa, y ocho años después, dejando el mandato, pudimos entregar un municipio saneado económicamente, construir más de 120 obras, hacer el palacio municipal, la ciudad deportiva, el cine teatro, el museo, entre otras de mucha importancia.

-Por la experiencia que logró en estos dos períodos de gestión, ¿qué les diría a otros intendentes?

Les digo que acá no hubo receta mágica. Lo que hubo fue entender que había una gran necesidad que estaba viviendo un pueblo, que había que hacer el mayor esfuerzo posible y que todo el pueblo entendiera que cada uno desde su lugar debía contribuir para dejar algo mejor a las nuevas generaciones.

Siempre fuimos perseverantes con lo que pedíamos, con lo que buscábamos para la localidad, muchas veces nos veníamos con las manos vacías, pero no bajábamos los brazos, seguíamos motivados por la necesidad que teníamos como comunidad.

-Respecto de la parálisis de Vaca Muerta, con el conflicto a flor de piel, ¿cuáles son las expectativas tras la llegada de un nuevo gobierno nacional?

Lo que pedimos es que haya previsibilidad. Después de las elecciones PASO se tomaron decisiones totalmente arbitrarias, que van en contra del sentido común. Paralizar una actividad de las más importantes del país es terrible, y la verdad que hasta el día de hoy no entiendo por qué hicieron esto.

Entiendo que el nuevo gobierno va a tomar esto de otra manera, con muchísima responsabilidad, y justamente estamos en Buenos Aires para poder lograr los acuerdos para seguir construyendo para el país.

-¿Cómo ve el malestar de muchos vecinos ante la falta de respuesta en la autorización de creación de un nuevo parque industrial, teniendo en cuenta que del lado de Mendoza avanzan con ese proyecto?

Comparto el malestar de los vecinos. Rincón de los Sauces va a ser un centro neurálgico de la actividad de Vaca Muerta y seguimos teniendo el problema de la infraestructura. Hemos solicitado desde hace siete años la construcción de un nuevo parque industrial y no hemos tenido eco de parte de provincia. Y desde el lado de Mendoza, en Pata Mora quieren hacer un parque industrial dándoles beneficios y exenciones impositivas a las empresas. Eso es firmar un acta de defunción para Rincón.

A mí me parece extraño que el gobierno provincial todavía no haga nada, porque estaríamos haciendo desaparecer a Rincón de los Sauces, que con lo único que se sustenta es con los impuestos de las empresas petroleras, y me parece muy extraño que ni el gobernador ni el ministro de Energía de la provincia hayan tomado cartas en el asunto.

También con el tema de las rutas pasa lo mismo, no sé la cantidad de tramos de rutas que quieren asfaltar y no salen las rutas de Rincón de los Sauces. Así que si hay algo en contra de Rincón de los Sauces, que lo digan, entonces sabremos qué caminos debemos tomar. Y si bien ya no soy el intendente de Rincón de los Sauces, voy a dar pelea para que esto no quede así, porque es una falta de respeto para mucha gente.

Elogios para dos mujeres clave

El intendente mandato cumplido Marcelo Rucci destacó a Norma Sepúlveda al frente del Ejecutivo y a Daniela Rucci en el Deliberante, al asegurar que ambas dirigentes han demostrado una gran capacidad de trabajo en los últimos años.

“Que Norma y Daniela sean las representantes de nuestro partido tiene que ver con eso, con la capacidad que tienen, y no importa si son hombres o mujeres. Lo importante es que tengan la capacidad para conducir los destinos de una localidad”, dijo.

